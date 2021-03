Kendall Jenner destila elegancia con minifalda en California

La modelo Kendall Jenner deslumbró al acudir a una fiesta organizada por Justin Bieber en West Hollywood, California.

La socialité lució su esbelta silueta al utilizar una playera blanca ajustada, que dejó ver un poco de su abdomen tonificado, y una minifalda negra estampada con una flor violeta, con la que presumió sus "kilométricas" piernas.

Jenner, de 25 años, complementó su elegante atuendo con una larga gabardina de cuero negro, perfectamente a juego con un par de botas altas.

Foto: Grosby Group

La top model utilizó un cubrebocas negro y un lujoso collar de diamantes. Además, peinó su cabello castaño en un impecable chongo alto.

A la fiesta en West Hollywood también acudió su hermana Kylie Jenner y su mejor amiga Hailey Bieber, quien es también esposa de Justin Bieber.

Kendall Jenner tuvo que desmentir los rumores de un posible embarazo que se originó su madre Kris Jenner después de que se transmitió un episodio del reality Keeping Up with the Kardashians. La matriarca de la familia publicó en Twitter un emoji de un biberón junto con el usuario de la supermodelo.

De inmediato, los fanáticos de la modelo inundaron sus redes con preguntas sobre si estaba embarazada. Sin embargo, otros usuarios indicaron que el emoji hacía referencia a que en el último capítulo Kendall estaba de niñera.

Luego del revuelo que causó la publicación de su madre, Kendall también acudió a Twitter. "Mamá, esto parece un anuncio de embarazo", escribió la socialité.

La modelo es la única de las cinco hermanas Kardashian Jenner que no tiene hijos. Sin embargo, en el episodio pasado le confesó a su hermana Khloé y a su hermana Malika que la cuarentena la había dejado un poco celosa y pronto quiere tener hijos también.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kendall Jenner.

