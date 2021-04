Kendall Jenner "impacta" con arriesgado bikini en Palm Springs

La supermodelo Kendall Jenner disfrutó de unos días de descanso en la residencia de su madre en Palm Springs, California, en compañía de sus hermanas.

Jenner, de 25 años, hizo alarde de su silueta esbelta con un diminuto bikini nude con un top triangular y una pantaleta de hilo dental que destacó sus kilométricas piernas y su abdomen marcado.

El traje de baño que lució la socialité forma parte de la nueva colección Summer Spring 2021 de la marca I Am Gia, que por el momento está totalmente agotado.

La modelo complementó su arriesgado bikini con unas botas vaqueras en tono marrón y unos lentes de sol.

La hermana de Kylie Jenner compartió en Instagram sus fotos posando en una silla de la residencia de su madre en Palm Springs, mientras su cabello estaba totalmente húmedo y su rostro estaba libre de maquillaje.

Las hermanas Kardashian Jenner acudieron a Palm Springs para disfrutar de las fiestas de Pascua en familia. En la residencia se reunieron Kim y Khloé Kardashian, con sus hijos, así como Kylie Jenner con su hija Stormi.

Kendall Jenner aprovechó para jugar con todos sus sobrinos a buscar huevos de Pascua en el gran jardín de la residencia de descanso.

En la última temporada del reality Keeping Up with the Kardashians, la modelo mejor pagada del mundo reveló que está ansiosa por convertirse en madre, mientras es la única del clan que todavía no tiene bebés.

No obstante, también asegura que es un alivio poder devolver a sus sobrinos con sus madres cuando se siente cansada.

