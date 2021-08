Kendall Jenner y el diminuto bikini floreado que lució en Italia

La modelo Kendall Jenner está de viaje por Cerdeña, Italia, junto a su novio Devin Booker, quien ganó la medalla de oro con el equipo de basquetbol de Estados Unidos en Tokio.

Tras la justa olímpica, la pareja decidió relajarse unos días en Europa. Kendall Jenner fue captada por paparazzis mientras tomaba el sol a bordo de un lujoso yate sobre las aguas italianas.

La estrella de las pasarelas, de 25 años, presumió su figura irreal ataviada con un diminuto bikini floreado SIR. Completó su look de verano con una gorra blanca y lentes de sol. Dejó su rostro sin maquillaje y peinó su cabellera en una coleta.

Foto: Grosby Group

Devin Booker usó una camiseta blanca, un short negro y se mostró cariñoso con su novia todo el tiempo. Hace unos días, subió a sus redes sociales una fotografía de Kendall portando su medalla de oro mientras se relajaban en un bote y bebían cerveza.

Jenner ha sido muy reservada con sus relaciones amorosas, pero fuentes cercanas aseguran que está completamente enamorada de su novio, con quien ya cumplió un año de relación.

“Ella nunca se ha visto más feliz. Toda su familia también ama a Devin. Es un tipo genial. Es muy discreto y no quiere ser una celebridad. Es muy dulce con Kendall”, señalaron a la revista People.

La pareja comenzó a salir en abril de 2020 y lo hicieron público el Día de San Valentín 2021. Desde siempre estableció que ninguna de sus parejas aparecería en el reality show Keeping Up With The Kardashian hasta que llevaran un año juntos porque no siempre se sabe cuáles son las intenciones.

“Booker firmó un contrato por cinco años y $158 millones de dólares con los Suns en 2018 y ayudó a llevar a Phoenix a las Finales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA en junio de 2021”, asegura el tabloide Daily Mail.

Gracias a su línea de ropa, redes sociales y desfiles con las marcas más lujosas del mundo, Kendall Jenner se corona como la modelo mejor pagada del mundo con ganancias que rebasan los $22.5 millones de dólares anuales, según Forbes.

La modelo también tiene una nueva marca de tequila llamada 818. Ha viajado constantemente a México para supervisar su elaboración en el estado de Jalisco.

Aunque ha sido acusada de apropiación cultural por trenzar su cabello, usar indumentaria mexicana y hacer del tequila algo “propio”, ella sostiene que su bebida es resultado de un trabajo arduo y constante.

“Durante casi 4 años he estado en un viaje para crear el tequila con el mejor sabor. Después de docenas de pruebas de degustación a ciegas, viajes a nuestra destilería, participar en concursos mundiales de degustación de forma anónima y GANAR, ¡creo que lo hemos logrado!”, escribió.

Kendall Jenner quiere demostrar que es tan capaz como sus hermanas de generar nuevos emprendimientos. Las redes sociales son la ventana mediante la cual lo hace posible.

Mira las mejores fotos de Kendall Jenner en la galería superior.