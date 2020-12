Kendall Jenner y Hailey Bieber se lucen con leggings en LA

Las top models Kendall Jenner y Hailey Bieber acudieron juntas a ejercitarse en un gimnasio de la ciudad de Los Ángeles, en California.

Las amigas llegaron juntas al lugar ataviadas en abrigadores atuendos. Jenner, de 25 años, utilizó una chamarra negra afelpada y delineó sus "kilométricas" piernas con unos leggings negros de tiro alto, que también destacaron su diminuta cintura.

Además, la hermana menor de Kim Kardashian combinó su look con unos cómodos zapatos color camel y un bolso negro. Al igual que su mejor amiga, Kendall Jenner usó un cubrebocas oscuro.



Foto: Grosby Group

Por su parte, la esposa de Justin Bieber usó una chamarra de cuero negro y unos leggings de color café que se ciñeron a sus piernas tonificadas.

Hailey Baldwin, de 24 años, complementó su atuendo con unas calcetas blancas, unas pantunflas a juego y recogió su cabello rubio en una coleta alta.

Kendall Jenner y Hailey Bieber acostumbran pasar mucho tiempo juntas, en ocasiones se ejercitan, comen y hasta pasean juntas al perro de la integrante de la familia Kardashian Jenner.

La hija de Stephen Baldwin ahora es la mejor amiga de la modelo mejor pagada del mundo, pero cuando se conocieron, Hailey era más cercana a su hermana Kylie Jenner. Cuando se conocieron, en el estreno de la película Los Juegos del Hambre, las jóvenes tenían entre 15 y 16 años.



Kendall Jenner era amiga de Ireland Baldwin y Kylie mantenía fuertes lazos con la ahora esposa de Justin Bieber. Hailey vivía en Nueva York, así que siempre que la top model viajaba a la ciudad por trabajo, la contactaba para pasar tiempo juntas.

Sin embargo, en la primera Semana de la Moda de Nueva York de la exmodelo de Victoria's Secret, Hailey y Kendall se volvieron más cercanas. Kylie Jenner sintió que su hermana le había robado a su amiga y tuvieron una de las peleas más fuertes de su existencia.

"Hails fue mi primera amiga en Nueva York. Ella es la razón por la que amo Nueva York", confesó la estrella del reality Keeping Up with the Kardashians en abril, al ser entrevistada por el matrimonio Bieber.

