Khloé Kardashian delinea sus curvas con minivestido de terciopelo

Khloé Kardashian consintió a sus millones de fanáticos en redes sociales al publicar tres fotografías de sí misma ataviada en un minivestido blanco de terciopelo que resaltó sus curvas y diminuta cintura.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians lució un ajustado atuendo blanco por arriba de las rodillas, con mangas largas y cuello alto, mientras posó para la cámara recargada en una pared de madera grisácea.

Añadió un par de botas de diseñador marrones largas hasta la rodilla y estilo asimétrico.

Remató su glamuroso look con una larga cabellera rubia peinada en mechones ondulados y maquillaje compuesto por labios nude, ojos ahumados y blush durazno, todo destacado por su característico contouring.

En el pie de foto, Khloé de 37 años, deseó un buen día a sus millones de seguidores y dijo que dichas fotos las había tomado algunas semanas atrás, pero apenas las estaba compartiendo.

Esta publicación, como muchas que ha hecho últimamente, fue criticada por los internautas por un supuesto uso excesivo del photoshop, ahora en su mano derecha, la cual, según el escrutinio, luce más larga que la otra mano.

Muchos fanáticos comentaron que su mano y sus dedos estaban muy largos y que “parecen pertenecer a la Bruja Malvada del Oeste”.

Otro más dijo: “Sus manos parecen tener un pie de largo. ¿Cómo no ve esto antes de publicar fotos?”.

Recientemente la celebridad fue vista haciendo algunos recados en Los Ángeles. En las imágenes captadas por los paparazzis, se vio una Khloé más delgada y descuidada.

Según informes de la prensa estadounidense, la estrella de la realidad la ha pasado mal desde que se reveló el actual escándalo de paternidad e infidelidad por parte de su ex Tristan Thompson, con quien retomó su relación el año pasado y se creía que tendría un segundo hijo.

Luego de las disculpas públicas del jugador de la NBA por la confirmación de su paternidad e infidelidad, una fuente le dijo a Page Six que la empresaria apreciaba el mensaje, pero que no volvería con él en forma sentimental, sólo para compartir la crianza de su hija True.

“Ella está tomando el camino correcto, y aunque nunca jamás volverá con él, Khloé realmente quiere que Tristan sea un buen padre para True, y que él sea una gran parte de la vida de su hija”, señaló el insider.

“Ella es una gran mamá y quiere que su hija tenga una buena relación con su papá. Entonces, por esa razón, Khloé no peleará con Tristan ni lo bloqueará de la familia”.

Tristan Thompson aceptó públicamente su paternidad del bebé que tuvo la entrenadora Maralee Nichols hace unos días, luego de hacerse una prueba médica.

El escándalo de una nueva infidelidad surgió en noviembre pasado, cuando Nochols presentó un demanda de paternidad y de gastos médicos en contra del jugador, en ese entonces Tristan negó los hechos a pesar de que sabía que se había involucrado con ella durante las celebraciones de su cumpleaños en Texas.

