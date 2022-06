Khloé Kardashian deslumbra en Hollywood con jumpsuit side boob

La socialité Khloé Kardashian fue captada por paparazzis cuando llegó a un evento de FYC para Hulu, el servicio de suscripción por donde se transmite el reality show The Kardashians.

Deslumbró al llegar ataviada con un espectacular y elegante jumpsuit blanco con escote side boob, que han puesto en tendencia celebridades como Olivia Culpo y Bella Thorne.

Combinó la prenda de cuello halter con zapatillas blancas de tacón terminadas en punta y aumentó el glamour con lentes de sol, joyas de oro, reloj y una manicura perfecta con el borde blanco.

Presumió su belleza con un maquillaje de apariencia natural compuesto por base, labial nude y amplias pestañas negras. Lució un corte bob y sonrió a las cámaras.

Foto: Grosby Group

Khloé Kardashian estuvo acompañada por su madre, Kriss Jenner, y su hermana, Kendall Jenner.

Su avistamiento se produce sólo unas horas antes de que se emitiera el final de temporada de The Kardashians en Hulu, donde Khloe se entera de que Tristan Thompson le fue infiel de nuevo y tenía un hijo con Maralee Nichols.

Khloé Kardashian fue vista sumamente delgada y hace tiempo hizo una declaración sobre la lucha constante que mantiene por alejar las malas percepciones de su imagen corporal. Dijo que es insoportable la presión por ser perfecta y por cumplir con los estándares de belleza impuestos por otros.

“He tenido que escuchar comentarios como ‘Khloe es la hermana gorda’. ‘Khloe es la hermana fea’. ‘Su papá no debe ser su verdadero padre porque se ve muy diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía’. ¿Debería continuar?”, escribió.

La menor de las Kardashian dijo que no pide la gracia de todo el mundo, pero sí que se le reconozca como un ser humano.

“No soy perfecta, pero les juro que todos los días trato de vivir mi vida de la manera más honesta posible, con empatía y amabilidad. No significa que no haya cometido errores. Pero no voy a mentir. Es casi insoportable tratar de estar a la altura de los estándares imposibles que el público ha establecido para mí”, señaló.