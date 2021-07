Khloé Kardashian 'enciende' Instagram con su bikini más pequeño

La conductora Khloé Kardashian "encendió" Instagram al promocionar la nueva línea de trajes de baño de su marca Good American.

La también modelo de 37 años posó para la sesión de fotos con su bikini más pequeño, de color amarillo, con cordones diminutos, y un top triangular con escote pronunciado que destacó su figura de reloj de arena.

La hermana de Kim Kardashian complementó su look con brazaletes transparentes y una cadena de oro sobre su abdomen marcado.



En la sesión de fotos, Khloé lució su cabello castaño sobre su espalda y uno de sus hombros cayendo en leves ondas.

Además, la estrella del reality Keeping Up with the Kardashian maquilló su rostro con tonos nude en labios y pómulos, mientras resaltó su mirada con tonos oscuros.

Con la publicación, Khloé Kardashian anunció el lanzamiento de la colección neón de trajes de baño de Good American. Entre los atuendos que también lució la empresaria se encuentra un bikini rosa con top strapless.

La publicación se da mientras Lamar Odom reveló que le gustaría regresar con la influencer luego de su última ruptura con Tristan Thompson, el padre de su única hija.

Luego de comenzar a coquetear en redes sociales, el exesposo de Khloé dijo en una entrevista que todavía la ama y piensa en ella todos los días. Además, criticó todas las infidelidades que ha sufrido la conductora por parte de Thompson.

Sin embargo, una fuente contó a E! News que la empresaria no tiene interés en retomar una relación con su exesposo, aunque siempre tendrá un lugar para él en su corazón.

Odom y Khloé Kardashian estuvieron casados entre 2009 y 2016, pero en realidad se separaron desde 2013 debido a la adicción del exbasquetbolista por las drogas que casi le causa la muerte.



p