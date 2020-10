Khloé Kardashian luce bikini de lujo de 30 mil pesos en el mar

Khloé Kardashian se encuentra vacacionando en una isla privada en compañía de su familia que viajó para celebrar el cumpleaños número 40 de Kim.

A través de redes sociales, la líder de Good American compartió algunas postales mostrándose en medio de un idílico paisaje en la comentada ‘isla secreta’ libre de Covid.

En cuatro instantáneas, Khloé presumió su figura de impacto apenas cubierta con un diminuto y lujoso traje de baño rosa con estampados y bordes negros de Chanel, el cual tiene un costo de casi $1,300 dólares ($27 mil 267 pesos mexicanos).

La celebridad de Keeping Up With the Kardashians posó dentro de las cristalinas aguas luciendo gafas solares de montura cuadrada de Yves Saint Laurent de casi $500 dólares ($10 mil 500 pesos).

Al ostentoso look le añadió un collar de oro con una llamativa placa, una fina cadena sobre la cintura y múltiples brazaletes a juego.

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos bronceados uniformes con el resto de su piel bronceada, además de un labial nude.

Por su parte, mostró una cabellera rizada con trenzas al frente, un peinado hecho por Chris Appleton, el estilista estrella de varias celebridades de Hollywood, incluidas las Kardashian Jenner.

“¡El mejor viaje! Gracias Keeks”, escribió bajo las fotos tomadas por el fotógrafo oficial de la familia, Pierre Naps; hasta el momento suman más de 1 millón 120 mil reacciones.

En un adelanto para el próximo episodio de KUWTK la estrella de 36 años reveló que dio positivo a Covid-19 en marzo pasado tras asistir al baby shower del bebé de Malika Haqq en Palm Springs, California.

A través de un video, Khloé reveló que presentó algunos síntomas de coronavirus como vómitos y dolores de cabeza antes de hacerse la prueba.

“Me acabo de enterar que tendo corona, he estado en mi habitación, fue realmente malo durante un par de días, vomitando y temblando y con frío y calor”, dijo.

“Sufro de migrañas, pero este fue el dolor de cabeza más loco, no diría que fue una migraña. La tos, mi pecho ardía cuando tosía. Mi garganta todavía no está completamente recuperada, déjame decirte que es real, pero todos vamos a superar esto”.

Kardashian estuvo en cuarentena en su casa junto a Tristan Thompson y su hija True, pero hasta el momento se desconoce si ambos también se contagiaron.

También reveló que su niñera se había ido de casa para no contagiarla y le solicitó a Kim hacerse la prueba y cancelar sus reuniones después de que la OMS dijera que había sido localizado un brote en su área.

MA

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí