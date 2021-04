Khloé Kardashian responde a críticas y luce bikini sin photoshop

El fin de semana se filtró en internet una fotografía donde Khloé Kardashian luce un bikini animal print sin retoques de photoshop y los usuarios de internet hicieron notar que su imagen es diferente a la que muestra en sus campañas publicitarias de Good American.

Algunos usuarios se sintieron decepcionados de que Khloé hable sobre body positive y al mismo tiempo retoque dramáticamente sus sesiones de fotos. Otros comprendieron que lo haga y señalaron que también lo hace el resto de sus hermanas.

Hay una controversia por una foto sin retoque que ha salido de Khloe y que el team Kardashian ha borrado rápidamente de internet. Eso ha molestado a la gente porque Khloe siempre edita demasiado su cara y cuerpo a lo que ella ha contestado que ella decide cómo sale en las fotos. pic.twitter.com/5D3kM2cI6y — starlets_royalty (@StarletsRoyalty) April 8, 2021

Ante la situación, el equipo de Relaciones Públicas de la empresaria lanzó un comunicado para decir que la publicación de la fotografía no había sido autorizada y que violaba la ley sobre derechos de autor. Este hecho sólo avivó las críticas.

Khloé Kardashian decidió enfrentarlas este miércoles por la noche con una publicación donde se muestra en video sin retoques ni filtros.

La estrella de 36 años hizo al mismo tiempo una declaración sobre la lucha constante que mantiene por alejar las malas percepciones de su imagen corporal.

Dijo que es insoportable la presión por ser perfecta y por cumplir con los estándares de belleza impuestos por otros.

“He tenido que escuchar comentarios como ‘Khloe es la hermana gorda’. ‘Khloe es la hermana fea’. ‘Su papá no debe ser su verdadero padre porque se ve muy diferente’. ‘La única forma en que pudo haber perdido ese peso debe haber sido mediante la cirugía’. ¿Debería continuar?”, escribió.

La menor de las Kardashian dijo que no pide la gracia de todo el mundo, pero sí que se le reconozca como un ser humano.

“No soy perfecta, pero les juro que todos los días trato de vivir mi vida de la manera más honesta posible, con empatía y amabilidad. No significa que no haya cometido errores. Pero no voy a mentir. Es casi insoportable tratar de estar a la altura de los estándares imposibles que el público ha establecido para mí”, señaló.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians agregó que ha tenido que soportar burlas y microanálisis de su imagen en la última década.

“Nunca te acostumbras a que te juzguen, te aparten y te digan lo poco atractivo que eres, pero empiezas a creerlo. Mi cuerpo, mi imagen y cómo elijo lucir y lo que quiero compartir es mi elección. Ya no le corresponde a nadie decidir o juzgar qué es aceptable o no”, finalizó.

Sus hermanas y su madre Kris Jenner le mostraron su apoyo en redes sociales.

Antes de la declaración, Tracy Romulus, directora de marketing de las marcas KKW, dijo en un comunicado a Page Six:

“La foto editada en color fue tomada de Khloé durante una reunión familiar privada y publicada en las redes sociales sin permiso por error de un asistente. Khloé se ve hermosa, pero el propietario de los derechos de autor tiene el derecho de no querer que se elimine una imagen que no está destinada a ser publicada”.

En 2016, Khloé admitió tener rellenos faciales para cambiar la forma de su cara y ese mismo año se convirtió en la cara de Kybella y su campaña Live Chin Up. También tiene un reality show de cambio de imagen llamado Revenge Body.