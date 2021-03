Kim Kardashian cautiva con 'bikini imposible' en playa paradisiaca

La socialité Kim Kardashian arrasó en Instagram al publicar un par de fotografías de su último viaje a la playa.

La modelo posó en una hamaca sobre el mar cristalino luciendo un “bikini imposible” de color negro, con un top triangular de tirantes delgados, lo que resaltó la zona del escote y su silueta tonificada.

Kardashian, de 40 años de edad, completó el look de playa con unos lentes de sol y una gorra negra.



La empresaria lució su belleza y su piel bronceada con el mínimo de maquillaje y peinó su cabellera negra con un par de trenzas bajas.

Aunque Kim compartió imágenes de su visita a un destino paradisiaco, pero no reveló de qué lugar se trataba.

Kim Kardashian compartió esta semana las imágenes de la fiesta de pijamas que ofreció para promocionar la nueva colección de su marca Skims. A la reunión acudieron sus hermanas Khloé y Kourtney, así como sus amigas más cercanas.

Las tres hermanas Kardashian usaron pantalones, camisones y tops satinados con la palabra Skims, al igual que el resto de las invitadas.



Mientras la empresaria promociona su marca de ropa, en su residencia de Calabasas está en construcción una versión en miniatura de Hidden Hills, con un castillo Lego, un restaurante retro, un cajero automático, un Starbucks y una tienda de KKW Beauty, su línea de maquillaje.

Los arreglos en la mansión podrían ser una forma de distraer a sus cuatro hijos del divorcio que protagoniza con el rapero Kanye West. La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians presentó en febrero la solicitud de divorcio y pidió la custodia compartida de sus hijos.

Mira en la galería de arriba las mejores imágenes de Kim Kardashian.

