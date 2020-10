Kim Kardashian cautiva con look braless en sesión de fotos

La empresaria Kim Kardashian West compartió en Instagram imágenes de una sesión al aire libre en Malibú.

La modelo posó ante la cámara con una larga falda azul celeste, de cintura alta, ajustada a sus curvas y un crop top del mismo tono, con un hombro descubierto, con el que lució la tendencia braless.

La socialité de 39 años completó su atuendo con unos guantes largos del mismo tono de azul que el resto del conjunto.

Además, Kim lució su larga cabellera negro azabache totalmente suelta y su rostro con maquillaje en tonos nude.

La esposa del rapero Kanye West posó en un jardín con el mar de Malibú como fondo, durante una salida familiar.

Kim Kardashian posó para la portada de este mes de la revista Grazia y en una entrevista reveló que ella y su familia necesitaban descansar luego de 20 temporadas de realizar el reality Keeping Up with the Kardashians.

La modelo aseguró que la familia Kardashian nunca pensó llegar a la segunda temporada y 14 años después necesitan un descanso fuera de las cámaras.

La última temporada de la serie saldrá al aire por el canal E! a inicios del próximo año, luego de que en abril pasado se informó que la audiencia de su show se redujo a 871 mil espectadores.

La polémica ha envuelto a la familia Kardashian West en los últimos meses por los rumores del divorcio de Kim y Kanye.

De acuerdo con fuentes cercanas a la pareja, Kim Kardashian se ha sentido deprimida por las recaídas en la salud mental del rapero, pero se está aferrando a su matrimonio.

