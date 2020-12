Kim Kardashian conquista con microbikini verde en el jacuzzi

La socialité Kim Kardashian deslumbró en su cuenta de Instagram al posar con su bikini más pequeño dentro del jacuzzi de una cabaña en Lake Tahoe.

Presumió su figura curvilínea y pequeña cintura ataviada con un traje de baño verde de dos piezas que contrastó con el blanco de la bañera de hidromasaje y el café de la madera.

Lució un rostro maquillado con base, polvo compacto, marcadores de contouring, labial nude en la boca y delineador negro para profundizar su mirada. Su estilista, Chris Appleton, viajó a la frontera de California y Nevada para peinar el cabello de Kardashian en ligeras ondas color chocolate y caramelo.

La empresaria cumplió 40 años el pasado 21 de octubre, pero demostró que está en su mejor forma física. Sumó casi tres millones de reacciones en tres horas y decenas de comentarios que mostraron asombro por la galería de fotos.

La familia Kardashian-Jenner se hospedó en la finca Gunbarrel Lodge, de 15 acres en Lake Tahoe. El lujoso establecimiento cobra $6,000 dólares la noche por una estancia nevada y con vista a paisajes espectaculares.

A Kim y sus hijos se unieron en el viaje su madre Kris Jenner, las hermanas Khloe y Kourtney Kardashian (y sus hijos), así como Kendall y Kylie Jenner (y la hija de esta última, Stormi). Todas han inundado Instagram con las fotografías de sus vacaciones.

De acuerdo con información del tabloide TMZ, un miembro del equipo de producción de KUWTK estuvo disponible para filmar imágenes de la casa para la vigésima temporada del programa.

Kim Kardashian ya había compartido algunas imágenes en la finca cuando felicitó a su hijo Saint por su cumpleaños número 5.

“Mi bebé Saint cumple 5 años. Una de las almas gemelas de mi vida. Sé que una fiesta en coche no es ideal, pero es nuestro momento y ¡estás muy emocionado! Siempre estás tan alegre y traes tanta alegría a mi alma todos los días. Siempre serás mi bebé. ¡Disfruta de tu cumpleaños dorado este año, Sainty!”, escribió.

Kim Kardashian es una de las celebridades mejor pagadas en Estados Unidos con una fortuna de 780 millones de dólares. Ha ganado esta cantidad gracias a su reality show Keeping Up With The Kardashians (próximo a terminar), pero también a sus negocios de belleza.

De acuerdo con la revista Forbes, la mayor parte de su riqueza proviene de su compañía de cosméticos y fragancias KKW Beauty. “En 2020, vendió el 20% de la empresa a Coty por 200 millones de dólares”.

En 2019 también lanzó Skims, una marca de fajas moldeadoras del cuerpo tiene KKW Fragance.

