Kim Kardashian cumple 40: 10 fotos que muestran su sorprendente transformación

Kim Kardashian está cumpliendo 40 años y durante los últimos meses ha estado preparando un festejo sin precedentes.

Y es que la empresaria planea viajar en un jet privado a una isla privada con 30 invitados, incluidos familiares y amigos, aseguró una fuente cercana al medio estadounidense Page Six.

La ubicación del viaje todavía es desconocida incluso para los invitados quienes serán recogidos a primeras horas de la mañana, pero se tiene planeado hacerse una semana después de su cumpleaños.

Según los informes, los invitados fueron sometidos a pruebas Covid para descartar contagios y serán evaluados de nueva cuenta el fin de semana para que todos estén seguros.

“Todo lo que los huéspedes saben es cuándo estar listos para ser recogidos para el vuelo, que partirá del área de Los Ángeles a principios de la semana que viene”, dijo la fuente.

Entre otras sorpresas que está preparando la estrella de Keeping Up With The Kardashians se encuentra un disfraz de metal diseñado a la medida por Manfred Thierry que presumirá en una fiesta que hará cuando la pandemia termine.

En una entrevista que dio a Grazia, Kim dijo que su fiesta se llamará Wild y tendrá una temática de vaqueros.

Una de las metas que se propuso Kim para antes de cumplir los 40 es alcanzar su peso ideal de la mano de la entrenadora Melissa Alcantara.

Según un video, Kardashian West se propuso trabajar su físico a través de extenuantes rutinas de ejercicio ya que su dieta “es el problema” que le impide bajar de peso.

“Para sentirme bien, sólo quiero tener un peso ideal realmente bueno, y eso significa hacer ejercicio a toda costa. Es mi comida. Hago ejercicio pero es como si estuviera comiendo. Pero Melissa y yo tenemos un objetivo importante para cuando tenga 40 años”, dijo.

Su peso no es lo único en lo que ha trabajado antes de los 40, Kardashian ha estado puliendo su imagen desde que ganó popularidad en 2007 con el reality show de su familia y con uno que otro escándalo.

Con o sin cirugías estéticas, la empresaria ha refinado su imagen.

De tener las mejillas rellenas pasó de un rostro casi redondo a uno más afilado con pómulos marcados y mandíbula más estrecha.

Sus labios se ven más proporcionados actualmente, quizá con la ayuda de rellenos dérmicos.

El maquillaje se ha vuelto más sofisticado y profesional en comparación con el estilo que utilizaba antes, incluso se convirtió en la impulsora del método contouring en 2017.

Esta tendencia le ha ayudado a definir más sus rasgos con diferentes tonos similares a su color de piel; también definió más sus cejas pobladas y aprendió a utilizar colores más neutrales que la paleta oscura que usaba durante su juventud.

Su cabello también ha sufrido un sinfín de renovaciones, de tenerlo oscuro y lacio, Kim pasó al estilo rizado, ondulado, y volvió al lacio perfecto; lo ha llevado rubio, rojo, castaño claro y morado.

Lo ha presumido largo hasta la cadera y corto hasta un bob que enmarcó su rostro repetidas veces.

En cuanto a su figura, la empresaria ha aumentado el tamaño de sus caderas definiendo curvas casi perfectas con la ayuda de rellenos y ejercicios especiales; sus senos también han aumentado su talla.

Por su parte, la cintura es la que se ha estrechado más con el paso de los años. En la Met Gala del 2019 acaparó los reflectores en la alfombra roja por lucir un vestido que definió su cintura de avispa, la cual no era tan evidente durante sus inicios frente a las cámaras.

El estilo de prendas y accesorios también han evolucionado. De llevar atuendos oscuros de bajo perfil, la empresaria comenzó a utilizar ropa de diseñador, atrevidos atuendos, hasta llegar a lucir prendas de su marca de moda casual Skims y diseños futuristas de Yeezy, marca que lidera su esposo.

