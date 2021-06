Kim Kardashian delinea sus curvas con ajustado vestido negro

La empresaria Kim Kardashian presumió sus “curvas de impacto” durante una sesión de fotos que compartió en Instagram.

La socialité de 40 años de edad se lució con un vestido largo de color negro que se ajustó a su figura de reloj de arena, con un un hombro descubierto y una abertura a la altura de la cintura.

Kardashian completó su atuendo con unos zapatos descubiertos y con una serie de brazaletes dorado.

La estrella del reality Keeping Up with the Kardashians dejó su cabello castaño totalmente suelto en ondas ligeras para enmarcar su rostro con maquillado en tonalidades nude.

La modelo posó para la cámara en el baño de su lujosa residencia de California con vista a un jardín.

En la última temporada de Keeping Up with the Kardashian, se mostró que Khloé Kardashian le preguntó a su hermana Kim por la maternidad subrogada, ya que quería tener otro hijo después del rompimiento con Tristan Thompson.

Kim Kardashian le respondió que lo primero que debería tomar en cuenta es que sea una buena persona la mujer que se embarace de su hijo.

La empresaria tiene cuatro hijos con su expareja Kanye West, pero los dos menores, Chicago y Psalm, llegaron a su vida gracias al embarazo subrogado, ya que ella tuvo complicaciones en sus embarazos previos.

Luego de regresar y volver a romper con Tristan Thompson, no está claro si Khloé seguirá este camino para tener otro hijo, además de la pequeña True, de tres años de edad.

