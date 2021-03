Kim Kardashian delinea sus curvas con vestido traslúcido

La empresaria Kim Kardashian compartió con sus seguidores en Instagram una fotografía “de impacto” luego de confesar lo desafiante que ha sido el último año para su vida.

La socialité de 40 años de edad posó para la cámara con un ajustado vestido largo, de tela verde traslúcida, con mangas largas y una línea oscura en los bordes, con el que delineó su silueta curvilínea.

Kardashian complementó su look con unas zapatillas verde neón con cordones que envolvieron sus tobillos y le dio un toque de elegancia con un costoso collar de oro.



La modelo maquilló su rostro al estilo contouring y dejó que su cabello castaño cayera sobre sus hombros con ondas leves.

La estrella de Keeping Up with the Kardashians se mantiene muy activa en Instagram pese a que el último año de su vida ha sido desafiante, según contó en un video de Good Morning Vogue.

Kim Kardashian asegura que estos últimos meses han sido un tiempo de regeneración, de creatividad y de pasar tiempo en familia, especialmente con los cuatro hijos que tiene con el rapero Kanye West.

La socialité habló específicamente de la pandemia de Covid-19, pero informes recientes aseguran que está completando su divorcio de West, luego de casi siete años de matrimonio.

Los últimos reportes apuntan a que el rapero cambió de teléfono y por ahora sólo se comunica con Kardashian a través de sus guardias de seguridad. No obstante, todavía convive con sus hijos North, Saint, Chicago y Psalm.

Cuando la empresaria sale de su residencia, Kanye West entra con sus hijos y es apoyado por un grupo de niñeras, según Page Six.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

p