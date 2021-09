Kim Kardashian impacta con sesión de fotos en ajustado vestido nude

Recientemente Kim Kardashian lanzó su nueva colección de fragancias llamada Essential Nudes y para promocionarla, protagonizó una sensual sesión fotográfica.

La empresaria de 40 años se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir la campaña publicitaria, en la que aparece haciendo alarde de su figura irreal envuelta en un ajustado vestido nude.

Para la foto, Kim posó sentada, con las piernas dobladas y un frasco del perfume sobre una rodilla.

Se lució con un vestido largo semitransparente sin mangas y escote de tipo square. El look tuvo una apariencia húmeda lo que permitió que se ajustara más a las trabajadas curvas de la celebridad de Keeping Up With The Kardashians.

Su cabello se lució peinado con raya en medio y mechones ondulados sobre los hombros bajo un estilo húmedo.

En tanto, su rostro se mostró definido con maquillaje en tonos bronceados, labial nude, blush color canela con rosado, su característico contouring, párpados ahumados con sombras claras y rímel negro en las pestañas.

Prescindió de todo tipo de accesorios y sólo presumió una manicura clara.

En la publicación, invitó a sus seguidores a descubrir su colección de fragancias y ofreció descuentos por el Día del Trabajo. Essential Nudes se vende en kkwfragance.com.

Con anterioridad ya había compartido imágenes de la sesión fotográfica en la que se lució con varios looks nude, incluido este vestido. Entre otros outfits que utilizó se encuentra un vestido de tipo slip color palo de rosa con encaje y un diminuto bikini nude que apenas cubrió lo esencial en su figura.

Sus actualizaciones en redes sociales se producen después de que una fuente revelara que Kim está dispuesta a reconciliarse con Kanye West a pesar de que se encuentran en el proceso de divorcio.

Según un amigo cercano a la socialité, su reconciliación puede estar más cerca que nunca, más aún después de que ella apareció en la fiesta de escucha de Donda vestida de novia.

“Kim no está apresurando el divorcio. Ella y Kanye están en un buen lugar en este momento y ella no está en una línea de tiempo apresurada para impulsar el divorcio”.

Luego de la fiesta, en la que Kim se lució en un lujoso vestido blanco de Balenciaga Couture, fueron vistos juntos en Malibú para almorzar y han estado compartido días completos con sus cuatro hijos.

“Finalmente están en un gran lugar y Kim quiere disfrutar de este momento y ser una unidad familiar”, dijo la fuente a E! News.

De acuerdo con el informante, Kanye quiere recuperar su matrimonio y Kim está abierta a las posibilidades.

“Kanye ha expresado que la quiere de vuelta y Kim está abierta a ello, pero quiere centrarse primero en reconstruir sus cimientos y fortalecer su amistad”.

MA

