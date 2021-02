Kim Kardashian, Kendall y Kylie Jenner deslumbran con sesión en lencería

Kim Kardashian se alió con sus hermanas menores, Kendall y Kylie, para lanzar una edición limitada de lencería alusiva al mes del amor y la amistad.

El trío de hermanas rodaron una ardiente sesión fotográfica para modelar las nuevas prendas lanzadas a la venta en la tienda en línea de Skims.

Hicieron alarde de sus impresionantes figuras ataviadas en diminutas prendas blancas mientras posaban sensualmente recostadas sobre una alfombra roja.

Kendall lució su diminuta cintura con un sostén de triángulo a juego con una pantaleta de corte alto.

En tanto, Kylie mostró sus tonificadas curvas y vientre plano con un sostén push up con una pantalla también de corte alto, pero con los tirantes delgados.

Kim se lució en un bikini tipo thong con un crop top de tirantes y espalda descubierta.

Las tres estrellas de Keeping Up With The Kardashians combinaron sus escasos atuendos con melenas voluminosas negras, labial nude, sombras marrones y blush bronceado; además, coordinaron sus uñas rojas.

La sensual sesión fotográfica fue rodada en un set con cortinas de látex rosa pastel, fondos rojos y sillones donde las hermanas presumieron su talento como modelos.

El perfil de la marca en Instagram se encargó de publicar imágenes exclusivas de la sesión en sus stories, incluso añadió fotos de las hermanas coqueteando y probando la crema batida de pasteles en forma de corazón y paletas de forma sugerente.

Para estas fotos, Kim, Kylie y Kendall modelaron más diseños rojos y negros.

La colección de San Valentín fue lanzada en skims.com este 14 de febrero, con precios que van de los $305 pesos mexicanos a los $1,050.

Después de que esta sesión salió a la luz, los fanáticos quedaron atónitos por sus figuras de ensueño y en redes sociales comenzaron a surgir controversia sobre lo irreales que se ven, en especial la selfie que compartió Kendall.

Hubo quien la acusó de exceso de photoshop ya que en un video promocional compartido en Instagram, el cuerpo de la modelo de 25 años se ve distinto a la fotografía.

Los comentaristas de Twitter e Instagram dijeron que nadie puede tener las proporciones que Kendall presume en las fotos y que los fanáticos no deben compararse con ella ni anhelar su cuerpo cuando se trata de photoshop.

“Kendall es obviamente muy hermosa, pero estas no son las proporciones reales de su cuerpo ni las de nadie. Por favor, no se comparen con imágenes muy editadas. Incluso Kendall no se ve así en la vida real”, escribió la cuenta de Problematic Fame en Instagram, quien hizo un desglose de los posibles arreglos basados en sus opiniones.

