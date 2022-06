Kim Kardashian lanza lencería transparente y se luce con ella en sesión

Kim Kardashian realizó una sesión de fotos y videos para la campaña publicitaria de la colección de lencería transparente, Romance de SKIMS, lanzada el 13 de junio.

Presumió su figura curvilínea y diminuta cintura ataviada con prendas de la nueva colección, misma que presenta prendas en tonos negros, girses, blancos y nude.

Uno de los conjuntos de lencería hecha con chifón que lució constó de un sostén de media copa con tirantes negros y malla del mismo tono a juego con un bikini también traslúcido negro de corte tardicional, modeló otro conjunto de sostén tipo crop top con tirantes abombados.

En el video que compartió en Instagram también lució un vestido de tipo slip para dormir gris con espalda descubierta y escote halter.Todas las prendas ayudaron a destacar su tonificada figura.

Otras prendas que se incluyen en la colección son pantalones holgados, bikinis de tipo thong totalmente traslúcidos, tops sin mangas, ligueros y elegantes batas.

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos claros, labial nude, blush ligeramente rosado y una capa de base uniforme al resto de su piel, además de sombras marrones en los párpados y el característico contouring.

En tanto, su cabello rubio platinado se lució peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados sobre su espalda.

La cuenta de SKIMS también compartió detalles de la sesión y fotografías para la campaña publicitaria con Kim modelando todos los diseños.

“No es romántico? SKIMS Romance presenta prendas íntimas completamente nuevas hechas de chifón delicado y transparente para mayor atractivo”, se lee en una de las publicaciones.

En los recientes trabajos fotográficos, la celebridad ha dejado ver que todavía no recupera los más de siete kilos que perdió para poder usar en la MET Gala el icónico vestido de Marilyn Monroe con el que le cantó Feliz cumpleaños a John F. Kennedy.

Y es que en las recientes publicaciones que ha hecho en Instagram se ha dejado ver con una figura bastante delgada, hasta el punto de hacer notar sus costillas y curvas más pequeñas, aunque igual de tonificadas.

En una entrevista con The New York Times, la empresaria aceptó la pérdida de casi siete kilos en seis semanas sólo para usar el vestido y admitió que no había sido una decisión fácil, pero tampoco fue poco saludable, ya que recurrió a dietas comprobadas y ejercicio.

“No hice nada poco saludable”, señaló y reveló que usó un traje de sauna dos veces al día, corrió en la caminadora todos los días y eliminó la ingesta de azúcar y carbohidratos de su dieta, pero a la vez aumentó el consumo de vegetales y proteínas limpias.

En una respuesta a las múltiples críticas que recibió por su peso, su entrenador personal explicó que “no se murió de hambre” como todos sugirieron y no fue irresponsable ya que se sometió a un proceso sano y equilibrado durante un corto tiempo.

MA