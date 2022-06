Kim Kardashian luce cinturita con leggings plateados tras perder casi 10 kilos

Kim Kardashian fue captada destilando glamour y elegancia mientras llegaba al programa Today Show en Nueva York donde fue entrevistada por los anfitriones Hoda Kotb y Savannah Guthrie.

Al llegar a los estudios, la empresaria fue fotografiada por los paparazzis luciendo ajustados leggins plateados con detalles azules y rojos además de las palabras “Primavera-verano” sobre su trabajado derrière.

El conjunto de Balenciaga fue combinado con botines de tacón de aguja y un top blanco de manga corta y cuello redondo atado por la espalda para destacar su diminuta cintura y curvas de infarto.

Agregó un bolso de mano vintage con lentejuelas plateadas y gafas solares rectangulares de la misma marca.

Foto: The Grosby Group

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos claros, labial nude, blush ligeramente rosado y una capa de base uniforme al resto de su piel, además de sombras marrones en los párpados que se lograron ver por los bordes de los lentes y el característico contouring.

En tanto, su cabello rubio platinado se lució con un nuevo corte bob, peinado con raya en medio y mechones totalmente lacios sobre sus hombros.

Su aparición en público por las calles de Nueva York se produjo antes de haber revelado que ha perdido casi 10 kilos desde que decidió usar el vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala de este año.

En entrevista con Today, la multimillonaria empresaria dijo que inicialmente había logrado perder siete kilos para usar el icónico Happy birthday Mr. President dress, pero después de ello ha perdido casi tres kilos más.

Cuando se le preguntó por los supuestos daños que sufrió el vestido tras ponérselo, Kim dijo que Ripleys ya había negado dichos rumores y afirmó que el vestido fue manipulado con mucho cuidado y lo devolvió exactamente como lo recibió.

Asimismo dijo que se había sometido a una importante pérdida de peso para encajar en él.

Entre los métodos que utilizó y decidió adoptar fue la eliminación total de carbohidratos y consumo de azúcares, además hizo a un lado los alimentos fritos, así como la comida chatarra.

“Sí, sabes que lo vi como un papel. Tenía muchas ganas de ponerme este vestido. Fue muy importante para mí. De hecho, me enseñó mucho sobre mi estilo de vida y mi salud y, desde entonces, continué comiendo muy sano. He bajado 21 libras (9.5 kilos). No estoy tratando de perder más peso, pero tengo más energía que nunca. Corté tanta azúcar. Estaba comiendo mucha comida chatarra. Ni siquiera me di cuenta. Un montón de alimentos fritos. Y cambié por completo mi estilo de vida”, reveló Kim.

En sus publicaciones de Instagram hechas posteriores a la gala se ha dejado ver con una figura bastante delgada, hasta el punto de hacer notar sus costillas y curvas más pequeñas, aunque igual de tonificadas.

En una entrevista con The New York Times, la empresaria aceptó la pérdida de casi siete kilos en seis semanas sólo para usar el vestido y admitió que no había sido una decisión fácil, pero tampoco fue poco saludable, ya que recurrió a dietas comprobadas y ejercicio.

Reveló que usó un traje de sauna dos veces al día, corrió en la caminadora todos los días además de adoptar una dieta más sana; su entrenador apoyó la experiencia de Kim diciendo que comió bien, no fue irresponsable con su salud y que en todo momento llevó un proceso sano y respaldado por expertos.

MA