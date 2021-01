Kim Kardashian luce diminuta cintura con leggings y bralette

La empresaria Kim Kardashian promocionó los nuevos productos de su marca de ropa Skims con una fotografía que subió la temperatura en Instagram.

La socialité de 40 años posó ante la cámara con un bralette negro, con tirantes delgados y escote triangular pronunciado. Además, remarcó su cintura diminuta y su abdomen marcado al utilizar unos leggings oscuros, con los que también delineó sus piernas tonificadas.

Kardashian complementó su atuendo con unos zapatos turquesa de tacón alto, mientras modelaba de pie frente a una pared negra.

Kim maquilló su rostro con tonos oscuros en los párpados y claros en los labios, mientras dejó que su cabello negro cayerasobre su espalda con ondas suaves.

La hermana mayor de Kylie Jenner comenzó hace unas semanas con las asesorías para divorciarse del rapero Kanye West, pero en redes sociales no ha emitido ninguna declaración.

Mientras Kim Kardashian se quedó en la residencia familiar de California junto a sus cuatro hijos, West mantuvo distancia y se refugió en su rancho en Wyoming. Sin embargo, el rapero regresó esta semana a Los Ángeles en un jet privado.

Aunque se han hecho pocas revelaciones sobre la separación, una fuente afirmó a Page Six que los problemas maritales de la pareja serán el punto central de la última temporada del reality show Keeping Up with the Kardashians.



Kim ha grabado varias declaraciones sobre su matrimonio con el rapero, pero todo se reservará para que sea mostrado al aire. La vigésima y última temporada del reality ya se terminó de filmar pero todavía no hay una fecha de estreno.

De acuerdo con medios de espectáculos, Kanye West está cansado de estar involucrado con la familia Kardashian, especialmente con Kris Jenner, la lideresa del clan y madre de su todavía esposa.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

