Kim Kardashian presume cintura con su top de cuero más pequeño

La socialité Kim Kardashian robó miradas mientras se dirigía a cenar con sus amigos La la Anthony, Simon Huck y Tracy Romulus en la ciudad de Nueva York.

Fue captada por paparazzis ataviada con un pequeño top de cuero al estilo corsé con el que dejó a la vista su diminuta cintura de 60 centímetros. Combinó la prenda marrón de amplio escote con pantalones negros de cuero, también con cordones.

Kardashian aumentó el glamour con un maquillaje contouring impecable, compuesto por base, blush bronce, labial nude y sombras marrón en los párpados enmarcadas por delineador negro.

Foto: Grosby Group

La estrella de 40 años de edad agregó un par de crucifijos de oro y mostró una cabellera negra perfectamente alisada.

Tras su divorcio de Kanye West, Kim Kardashian ha disfrutado de viajes alrededor del mundo y en Estados Unidos. En su escapada a Nueva York, fue vista saliendo del hotel Ritz-Carlton, cenando en el restaurante Carbone y visitando Zero Bond, un club privado.

Tracy Romulus es la directora de marketing de KKW Beauty, KKW Fragrance y Skims. Tras el divorcio de Kanye West, se dice que Kim Kardashian evalúa cambiar el nombre de sus líneas, pero aún no se revela si quitarán la “W” de West, pues ella no ha cambiado su nombre legal.

Una fuente dijo al medio Daily Mail que Kim Kardashian y Kanye West se llevan bien a pesar del divorcio y trabajan juntos por el bienestar de sus hijos.

“Kim está muy feliz de que hayan logrado mantener la calma. Cree que Kanye es un buen padre. Quiere que él pueda pasar todo el tiempo que quiera con los niños”, explicó.

En un episodio de Keeping Up With The Kardashians, la empresaria rompió a llorar y expresó que sintió su separación como un fracaso, pues decía que el rapero se merecía una esposa que pudiera viajar de un estado a otro con él.

“Él se va y se muda a un estado diferente cada año. Tenemos que estar juntos para poder criar a los niños, ¿sabes? Y es un padre increíble, ha hecho un trabajo increíble”, dijo en TV cuando él se fue a vivir a su rancho en Wyoming.

Kim Kardashian dijo que esto marca su tercer divorcio después de matrimonios anteriores con Damon Thomas y Kris Humphries.