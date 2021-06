Kim Kardashian presume curvas de impacto con diminuto bikini nude

Kim Kardashian destiló, como solo ella sabe, sensualidad y glamour durante el último episodio de Keeping Up With The Kardashians.

La estrella de 40 años se unió a sus hermanas Kourtney y Kendall durante un rato de ocio y relajación durante su más reciente viaje a Tahoe Lake.

En el episodio, Kim hizo alarde de sus curvas de infarto apenas cubierta con un diminuto traje de baño de dos piezas en color nude, con figuras bordadas en lentejuelas sobre el pecho.

El look constó de un diminuto bikini de triángulo con lazos atados en los costados, a juego con un sostén con copas de corte triángulo y cuello halter.

Complementó su apariencia con su cabello decolorado atado en un moño alto despeinado, maquillaje en tonos bronceados uniforme con el resto de su piel; usó labial nude, sombras oscuras en los párpados , rímel negro y blush dorado sobre las mejillas, el contouring no faltó.

En la escena del episodio, Kim se mete a un jacuzzi en donde ya se encontraban sus otras hermanas.

Durante otra parte del capítulo, Kim reflexionó sobre su separación con Kanye West y lo que quería en una relación futura.

Dijo que tenía esperanzas de encontrar a alguien que disfrutara hacer ejercicio con ella y ver los mismo programas de televisión.

En una charla con Kris Jenner, la celebridad dijo que después de la separación había logrado muchas cosas y que ya no tenía con quién compartirlas y celebrarlas.

También reveló lo que haría después de separarse oficialmente de West. “Tengo lo extravagante, todo lo que puedas imaginar, pero creo que estoy lista para las experiencias más pequeñas”.

“He estado a la altura de mis expectativas y he logrado diez veces más de lo que pensaba que era humanamente posible. Pero no tengo una vida con la que pueda compartir eso”.

Y añadió “Como yo lo hago. Obviamente, mis hijos y todo. Pero, ¿me voy a sentar aquí y pensar: 'Está bien, mis hijos me satisfacen y estoy bien?’. Y luego nunca pensé que estaba solo [Kanye], y siempre pensé que eso estaba totalmente bien. Podría tener a mis hijos. Mi esposo se muda de un estado a otro y estoy en este viaje con él. Y estaba de acuerdo con eso”.

Recientemente Kanye fue visto siguiendo con su vida después de la separación.

Los paparazzis lo captaron paseando en Francia con Irina Shayk, top model y exnovia del actor Bradley Cooper.

Una fuente cercana al rapero le dijo a DeuxMoi que él está avanzando en materia del corazón “Kanye West ahora está saliendo en secreto con Irina Shayk, también conocida como la mamá de la bebé de Bradley Cooper”.

“Después de seguir investigando esto, no sé si ‘citas’ es la palabra correcta, pero tal vez haya algo de interés allí”, apuntó.

Page Six obtuvo las primeras imágenes del nuevo romance de Hollywood. En ellas, se puede ver a ambos disfrutando de un paseo de mediodía cerca a la campiña del hotel.

Kanye fue visto fotografiando a su nueva conquista, mientras que ella parecía estar muy cómoda y feliz. Su paseo por Villa La Coste se produjo el día del cumpleaños del también empresario.

En tanto, ese mismo día Kim le envió felicitaciones a través de redes sociales con la leyenda “Feliz cumpleaños, amor de por vida” junto a una foto de ambos con sus hijos Chicago, Saint y North.

Mira las mejores fotos de Kim en la galería.

