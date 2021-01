Kim Kardashian presume 'curvas de impacto' con leggings y crop top

La empresaria Kim Kardashian presumió su silueta tonificada en Instagram mientras se revelan más detalles sobre sobre su divorcio con Kanye West .

La modelo publicó en su red social preferida una selfie frente al espejo, ataviada en un look deportivo. Kim utilizó unos leggings de color marrón, de cintura alta, para delinear sus piernas.

En el torso, usó un crop top de escote redondo, que dejó al descubierto su abdomen tonificado. La socialité complementó su atuendo con un cardigan del mismo tono marrón.

El conjunto que utilizó la estrella de Keeping Up with the Kardashians forma parte de la última colección de su marca Skims, que está disponible a la vente a través de internet.

Para la selfie en el baño, la empresaria de 40 años recogió un mechón de su cabello con una mano, mientras el resto cayó sobre sus hombros.

En el rostro, Kim Kardashian lució su clásico estilo contouring, con maquillaje oscuro en la zona de los ojos y un tono dorado en los labios.

La empresaria de ropa, fragancias y maquillaje no sólo presumió su tonificada silueta. En sus historias de Instagram mostró un poco de su rutina de ejercicio matutino en la caminadora y su desayuno saludable.



Kardashian se ha mantenido activa en redes sociales pero no ha hablado sobre las filtraciones relacionadas con su divorcio del rapero Kanye West, con quien tiene cuatro hijos.

De acuerdo con medios de entretenimiento, Kim y Kanye abandonaron por completo la terapia a la que acudieron los últimos meses para tratar de solucionar sus problemas de pareja.

La estrella de televisión sigue adelante con sus planes de divorcio, asesorada por la abogada Laura Wasser, mientras el rapero comenzó a contactar a sus abogados para hablar sobre la separación legal.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

