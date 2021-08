Kim Kardashian presume figura de impacto con lencería en sesión

Kim Kardashian presumió su figura curvilínea ataviada con diminutas prendas de lencería negra durante una sesión fotográfica para promocionar su reciente colección de SKIMS.

La celebridad se dirigió a su cuenta de Instagram para publicar una serie de fotografías en las que posó en compañía de su amiga Steph Shepherd dentro de un carrito de golf.

Kim lució sus curvas de impacto y vientre plano apenas vestida con un crop top negro de mangas largas y escote en V a juego con un pequeño bikini de tipo thong con los tirantes de los costados retorcidos.

En cuanto a accesorios, la empresaria de 40 años sólo utilizó amplias gafas solares de tipo futurista y dejó que su imagen completa atrajera la atención.

Su cabello se lució peinado de lado con mechones ondulados sobre los hombros bajo un estilo húmedo. Su rostro se mostró definido con maquillaje bronceado y labial nude.

Por su parte, la ex asistente de la empresaria y su ahora socia y amiga, se lució con un bikini similar, así como con un sostén de manga corta.

Al igual que Kim usó gafas solares del mismo diseño. Peinó su cabello en un moño alto y su maquillaje se vio ligeramente más natural.

En la última foto, Kim y Steph posaron en una lujosa sala con acceso abierto a la terraza, al parecer de la mansión de la estrella de Keeping Up With the Kardashians.

Kim lució su diminuta figura destacada con leggings negros de acabado brilloso a juego con el crop top que usó antes.

Su amiga posó recostada sobre un colchón ataviada con shorts bikers y el top sin mangas.

“Próximamente: @SKIMS Twist @steph_shep. Sale el miércoles, 8.25 a las 9 am PT”, escribió Kim en el pie de foto con más de 4.6 millones de reacciones.

En las últimas semanas, la socialité se ha mantenido ocupada con sus múltiples negocios en el mundo de la moda a la vez que compagina su tiempo con el proceso de divorcio de Kanye West.

Recientemente anunció que sus marcas de KKW Beauty y KKW Fragrance desaparecerán para introducir una nueva marca con productos con “nuevas fórmulas más modernas, innovadoras y empaquetadas con un nuevo aspecto elevado y sostenible”.

Se desconoce cómo se llamarán las nuevas maras y la razón de su reemplazo, pero los fanáticos han estado especulando que Kim eliminará al “W” alusiva al apellido de Kanye West.

En una entrevista que dio para We Are Supported By Kristen Bell, Kim habló de su divorcio y de cómo lo está sobrellevando. También le agradeció al rapero por haberle enseñado a ser “fiel a sí misma”.

“Llegué a un punto, y tal vez estar en una relación con Kanye durante una década y alguien a quien no le importa en absoluto el factor de simpatía o lo que fuera la percepción de él, siempre que fuera fiel a sí mismo, eso me enseñó mucho sobre la mejor manera de ser yo y vivir el momento”.

Asimismo, añadió que el rapero le enseñó a que no tiene por qué complacer a todos los que le rodean y que debe ser ella y hacer lo que quiera sin importar lo que digan todos los demás.

En las últimas semanas Kim y Kanye han sido fotografiados juntos y mostrándose apoyo en sus proyectos individuales a pesar de que ya no están juntos y su divorcio aparentemente es inminente.

Mira las mejores fotos de Kim en la galería.

MA

