Kim Kardashian presume su silueta ‘irreal’ con bikini nude

La socialité Kim Kardashian promocionó en su cuenta de Instagram su nueva colección de trajes de baño.

La empresaria se lució con un bikini en tono nude con pantaletas de corte alto y un top de tirantes delgados y escote redondo, con lo que presumió su figura irreal de reloj de arena.

Kim, de 41 años de edad, maquilló su rostro en tonos claros para lucir natural..

Además, la celebridad dejó que su larga cabellera negra cayera sobre su espalda, al estilo de una sirena, mientras posaba con el mar como escenario de la sesión de fotos.

En la publicación de Instagram, la exesposa de Kanye West dijo que escuchó las solicitudes de sus fanáticos sobre su nueva línea de trajes de baño, que saldrá a la venta el próximo viernes 18 de marzo.

En la sesión de lanzamiento, Kim Kardashian también posó con un top azul con shorts a la altura del muslo, un bañador negro estilo cut out y con un diminuto bikini azul con escote pronunciado.

Las piezas de la línea de trajes de baño de la marca Skims se venderán, a través de internet, desde 32 dólares y los modelos más caros en 108 dólares.

Mientras Kim cosecha éxitos profesionales, en su vida amorosa sigue lidiando con problemas y discusiones con Kanye West, con quien estuvo casada más de siete años. Aunque su nuevo novio Pete Davidson se había mantenido al margen de los reclamos, decidió intervenir.

Según mensajes de texto filtrados, el comediante le dijo al rapero que era la mejor madre que había conocido y le aseguró que no dejará que la trate mal “nunca más”.Kanye le preguntó en dónde se encontraba y Pete le envío una foto sin camisa desde lo que afirmó ser la cama de la estrella de Keeping Up with the Kardashians.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

¿Planeas viajar a Estados Unidos o Canadá? Encuentra aquí la información que necesitas sobre visas, destinos, estilo de vida y más . Regístrate a nuestro Newsletter

p