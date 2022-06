Kim Kardashian presume sus curvas con top ‘underboob’ en sesión

La empresaria Kim Kardashian promocionó en su cuenta de Instagram el lanzamiento de sus sets de ropa para dormir.

La modelo se lució con unos shorts ajustados y de corte alto en tono nude, así como con un crop top de cuello redondo, sin mangas y con un corte underboob, con el que presumió sus curvas y su abdomen tonificado.

El set que usó es parte del último lanzamiento de su marca Skims, y está a la venta en su tienda en línea por 86 dólares, lo que equivale a cerca de mil 740 dólares.

Kim, de 41 años, remarcó sus facciones con maquillaje en tonalidades marrón y contrastó su piel bronceada con su cabello platinado.

Al promocionar la ropa en sus redes sociales, la socialité detalló que el modelo se vende en diferentes tallas y en colores nude, negro y rojo.

La inspiración del diseño fue un día caluroso en Palm Springs, que la obligó a cortar una de sus playeras y unos shorts largos para dormir y sentirse fresca según contó Kim Kardashian en sus historias de Instagram.

“Estoy literalmente obsesionada”, dijo la empresaria sobre el atuendo underboob, al describirlo como sexy y deportivo a la vez.

La estrella del reality The Kardashians acaba de regresar a California, luego de pasar unos días en la ciudad de Nueva York. Durante su estancia en la Gran Manzana, Kim acudió a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, pero las cosas no salieron tan bien.

La celebridad tuvo que interrumpir la entrevista para pedirle a sus hijos Saint y Psalm que se calmaran. “Chicos, esta es su primera vez en el trabajo conmigo, no arruinen esto”, advirtió y los amenazó con sacarlos del set, algo que finalmente hizo su hijo menor.

