Kim Kardashian se luce con catsuit de cuero junto a su auto de $600 mil dólares

Kim Kardashian fue fotografiada dirigiéndose a una reunión con amigas dentro de un exclusivo restaurante del sur de California.

Los paparazzis la fotografiaron llegando en su lujoso Lamborghini Urus blanco, valorado en $600 mil dólares.

Posó para las cámaras ataviada con un catsuit de cuero negro Balenciaga que usó al estilo braless y ayudó a definir su trabajada figura y la cinturita que logró conseguir tras perder más de siete kilos.

El look constó de un catsuit de mangas largas y revelador escote en V con solapa alta. El corte de las piernas se camufló con un par de botas largas de tacón de aguja.

Agregó un bolso de mano negro con relieve de piel de cocodrilo de Balenciaga y un par de gafas solares amplias

Foto: The Grosby Group

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos claros, labial nude, blush ligeramente rosado y una capa de base uniforme al resto de su piel, además de sombras marrones en los párpados que se lograron ver por los bordes de los lentes y el característico contouring.

En tanto, su cabello rubio platinado se lució peinado con raya en medio y mechones ligeramente ondulados sobre sus hombros.

Su aparición pública se produce después de haber disfrutado de unas paradisíacas vacaciones en Tahití, en la Polinesia Francesa, con su novio Pete Davidson

La pareja de estrellas vacacionó en las playas vírgenes de la isla y en redes sociales Kim se encargó de compartir algunos detalles, como sus paseos en kayak, haciendo paddle board, tomando el sol y divirtiéndose en la orilla del mar.

“Playa para dos”, escribió la empresaria en un carrete de fotos en donde lució un traje de baño de dos piezas y accesorios de lujo.

En otra publicación posó con el comediante, de 28 años, dentro del agua e improvisando sesiones fotográficas sobre tablas de surf. “Varados”, escribió bajo las imágenes.

Una fuente le dijo a E! News que Kim y Pete habían ido a la isla de Marlon Brando a bordo del jet privado de Kim.

De acuerdo con una confesión de Kim hecha en The Kardashians sobre la relación que comenzó con Pete en noviembre pasado, tras su debut en Saturday Night Live, la empresaria expresó su felicidad por andar con el presentador.

“Pete tiene que ser, literalmente, el mejor ser humano que he conocido. Como el mejor corazón. La gente siempre dirá: ‘Oh, es tan divertido’, y tiene que ver con lo divertido que es. Es como el cuarto lugar en mi lista de por qué me gusta”, dijo.

En medio de sus vacaciones, Kim acaparó la atención mediática por supuestamente haber dañado el vestido clásico de Marilyn Monroe que utilizó en la Met Gala 2022.

A través de redes sociales se viralizaron fotos del vestido antes y después de que Kim lo visitiera. Las fotos mostraron que el vestido había sufrido daños en el cierre y había perdido varias piedras Swarovski incrustadas en la espalda.

Ripley's Believe It or Not!, que tiene bajo su poder el diseño desde 2016, dijo en un comunicado que la prenda no había sido dañada como se difundió con las imágenes y que, en cambio, las rasgaduras de las fotos fueron hechas desde antes de que Kim lo tomara prestado.

"El hecho es que [Kardashian] no dañó la prenda de ninguna manera en el corto período de tiempo que se usó en la Met Gala", se lee en el comunicado.

"Desde la parte inferior de los escalones del Met, donde Kim se puso el vestido, hasta la parte superior donde lo devolvieron, el vestido estaba en las mismas condiciones en las que comenzó", enfatizaron los representantes de Ripley.

MA