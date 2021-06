Kim Kardashian se luce con diminuto bikini nude en cancha de tenis

Kim Kardashian se dirigió a sus redes sociales para compartir un carrete de fotografías de sí misma en las que hizo alarde de su figura de infarto con un diminuto atuendo nude.

La empresaria de 40 años utilizó Instagram para publicar tres fotos, al parecer parte de una sesión, en las que posó a la orilla de una cancha de tenis privada; ella sostuvo una raqueta y una pelota, lista para iniciar un partido.

Lució sus curvas de infarto y diminuta cintura con un traje de baño de dos piezas, compuesto por un sostén de tipo bandeau a juego con un bikini de corte alto que se ajustó a sus prominentes caderas.

La celebridad de Calabasas hizo alarde de su belleza destacada con un gruesa capa de maquillaje; usó su característico contouring, labios nude, párpados ahumados, pestañas con rímerl negro, blush y una base bronceada, uniforme con el resto de su piel dorada por el sol, misma que en las fotos tuvo una apariencia húmeda.

Por su parte, mostró su cabellera morena peinada hacia atrás con un estilo mojado.

“Tenis, ¿alguien?”, escribió en el pie del carrete, mismo que comenzó a acumular millones de likes de forma inmediata a ser publicado.

Su actividad en las redes sociales sucede después de que se diera a conocer que la socialité obtuvo una orden de restricción contra el hombre que le envió un anillo de compromiso de diamantes y una caja de anticonceptivos de emergencia.

De acuerdo con informes de TMZ, Kim presentó documentos legales en contra de su acosador Nicholas Costanza, un hombre que ha estado obsesionado con ella.

Los documentos presentados afirmaron que Costanza “se ha presentado en su propiedad un puñado de veces este año, incluida una en febrero y luego otra a finales de mayo”.

Asimismo, el sospechoso se filtró al vecindario privado de la empresaria diciéndole a los guardias que estaba allí para llevar a Kim a una cena; en el documento también se especificó que el hombre había publicado un certificado de matrimonio falso en línea.

Un juez otorgó una orden de restricción en contra del hombre para que se mantenga a 100 metros de distancia de la estrella de Keeping up With the Kardashians sin contacto.

Recientemente Kim fue víctima de otro acosador que trató de meterse a su mansión en California y que ha estado obsesionado con ella durante meses.

El hombre de 32 años, llamado Charles Peter Zelenoff, afirmó estar enamorado de Kim y en algún momento reconoció en redes sociales que había intentado entrar a su casa.

