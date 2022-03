Kim Kardashian se luce en monokini nude con aberturas en la playa

La empresaria Kim Kardashian presumió en Instagram algunas fotografías del viaje que hizo a la playa, luego de ser declarada soltera tras su separación de Kanye West.

La socialité delineó su silueta curvilínea con una monokini en tono nude, con caderas marcadas, y aberturas en la zona del escote y en el torso, para lucir su abdomen tonificado.

Kim, de 41 años, le puso un toque dramático a su look de playa con un enorme collar plateado y un brazalete a juego.

La fundadora de la marca Skims posó ante la cámara con el rostro libre de maquillaje y su cabello ligeramente húmedo mientras estaba recargada en una silla blanca y dando la espalda a la playa.

“Vitamina mar”, escribió la estrella del reality Keeping Up with the Kardashian al publicar las fotos de Instagram.

Kim Kardashian mostró varias imágenes en un hermoso jardín a la orilla del mar, pero no reveló su ubicación exacta.

La empresaria tampoco dijo si estaba acompañada, pero algunos fanáticos especularon que en una de las fotografías se observaba el reflejo de su novio Pete Davidson.

La socialité comenzó a salir con el comediante de 28 años en octubre, después de ser anfitriona del programa Saturday Night Live. Sin embargo, han lidiado con los comentarios de Kanye West en contra de su relación.

Kim fue declarada legalmente soltera esta semana, luego de casi siete años de matrimonio con el rapero y de compartir cuatro hijos juntos.

Mira en la galería de arriba las mejores fotos de Kim Kardashian.

