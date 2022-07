Kim Kardashian se luce en París con vestido inspirado en Madonna

Kim Kardashian se convirtió en tendencia luego de debutar como modelo principal en el aclamado desfile de moda de Balenciaga con uno de los diseños insignia de la casa de moda.

Pero la atención mediática no sólo se limitó al desfile perteneciente a la Semana de la Moda de Alta Costura de París, sino que la empresaria estuvo en boca de todos, durante muchos de los glamurosos eventos debido a un look que usó inspirado en Madonna.

Kim, de 41 años, arribó al desfile de Jean Paul Gaultier junto a su hija North West, ambas luciendo twins look firmados por la misma marca de moda.

La estrella de la telerrealidad usó un maxivestido negro con franjas blancas estampadas que se ajustó a su diminuta cintura y curvas de impacto.

Foto: AFP

El vestido, inspirado en un vestido que usó la Reina del Pop en el desfile de moda amfAR del diseñador la década de los noventa, contó con un escote en V, pero hizo la diferencua con copas cubiertas con cuero color nude y bordes negros satinados,

Madonna hizo que este el vestido original fuera inmortalizado dentro de la cultura pop debido a que lo usó en topless, sin brasier ni ningún tipo de cubierta, además de arneses en lugar de tirantes convencionales.

En tanto, Kim lo combinó con un collar grueso de plata y un pendiente cuff en la nariz con una cadena, este accesorio fue un guiño a una colección que el diseñador francés presentó en 1994.

North West usó un cuff similar en la nariz con cadena unida a su collar, además de gafas ovaladas iguales a los de su madre y brazaletes a juego.

La socialité agregó botines de aguja con plataforma, un brazalete grueso similar al collar, manicura francesa, además de lucir su cabellera rubia platinada peinada con raya en medio y extensiones onduladas sobre la espalda.

Lució su belleza destacada con maquillaje en tonos claros, labial nude, blush ligeramente rosado y una capa de base uniforme al resto de su piel, además de sombras marrones en los párpados que se lograron ver por los bordes de los lentes y el característico contouring.

Desde que llegó a París, la empresaria multimillonaria ha tenido días bastante ocupados, siendo la invitada especial de varios desfiles y debutando en uno de ellos junto a otras estrellas de Hollywood como Nicole Kidman, Naomi y Bella Hadid.

En su reciente viaje ha estado acompañada de su madre Kriss Jenner, Corey Gamble, así como de su hija mayor North West, que comparte con Kanye West y quien también ha hecho sus propias declaraciones de moda e impuesto tendencia con looks total black modernos, con la influencia de sus dos padres impresa en cada prenda y accesorio.

La atención mediática mundial ha estado sobre Kim durante este año desde que causó conmoción en redes sociales por su increíble pérdida de casi 10 kilos y por haber usado el icónico Happy Birthday Mr. President Dress de Marilyn Monroe.

Asimismo, se ha dejado ver con Pete Davidson con más frecuencia presumiendo su tórrido romance que iniciaron a finales del año pasado.

Kim Kardashian at the Balenciaga Couture show in Paris pic.twitter.com/V6qFkdMkTK