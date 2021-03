Kim Kardashian sorprende con foto de su adolescencia en Instagram

Kim Kardashian abrió el baúl de los recuerdos para desempolvar una nostálgica foto de su época como adolescente, antes de ser una de las mujeres más famosas y poderosas de la televisión.

En redes sociales la empresaria compartió una fotografía de sí misma a los 16 años en la que se muestra juvenil, pero a la moda y glamorosa según las tendencias de la década de los noventa.

Posó para la cámara con poco maquillaje en el rostro, cejas delgadas y elevadas, así como una cabellera marrón atada en media cola alta, con mechones asimétricos sobre los hombros.

Sin otros accesorios, Kim lució un brazalete Cartier de oro.

En la foto no se aprecia su look, pero parece que se encontraba descansando a la orilla de una piscina, recostada sobre su pecho en un camastro, por lo que pudo haber utilizado un bikini.

“KK de 16 años”, escribió bajo la publicación con más de 3.4 millones de likes obtenidos al instante.

Su reciente actividad en redes sociales sucede después de que se revelara un adelanto de lo que vendrá en la última temporada de Keeping Up With The Kardashians.

El clip revelado a inicios de semana inicia con una retrospectiva de los momentos más impactantes y los mejores de la familia Kardashian Jenner durante todas las 19 temporadas que ha durado el programa.

Más adelante en el video, se insinúa la batalla en la que Kim se involucró para salvar su matrimonio de seis años con Kanye West.

“Me siento como una perdedora”, le dice la socialité de 40 años entre lágrimas a su familia mientras se muestra abrumada por la situación. Junto a Kim, Kendall también rompe a llorar con la plática de su hermana.

En otra parte, la modelo de 25 años le dice a su familia que quiere tener muchos niños pronto, mientras carga al bebé Ace, hijo de Malika Haaq.

Al parecer el clip se centró en conversaciones sobre la familia y su futuro.

Durante una charla con Scott Disick, Tristan Thompson, padre de la hija de Khloé, True, confiesa que quiere tener otro hijo con la celebridad.

“¿Estás hablando de tener otro hijo juntos, pero no quieres decir que es oficial?”, pregunta Scott, a lo que Tristan contesta: “No es todo, como un secreto”.

Más adelante Disick dice que está listo para proponer matrimonio, aunque no especifica si con Kourtney, aunque en una plática entre los dos, él le profesa su amor a ella.

La última temporada del reality show está por estrenarse este 18 de marzo por E!, marcando el desenlace del proyecto con la cadena televisiva después de 20 temporadas.

Aún no se han revelado detalles específicos como fechas de estreno y horarios, pero se dice que la familia más famosa y polémica de Estados Unidos se mudó con un nuevo programa a Hulu en donde los fanáticos podrán ver el desenlace del matrimonio de Kim con Kanye West.

Hasta el momento, se sabe que la primera temporada del programa está siendo grabada, siguiendo el divorcio, la custodia y la división de bienes de la familia Kardashian West, según informó The Sunday Mirror.

MA

