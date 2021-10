Kim Kardashian y el ajustado catsuit rosa con el que 'robó miradas'

Kim Kardashian fue el centro de atención al atender una fiesta en Nueva York para celebrar su primera presentación en el programa Saturday Night Live.

Robó miradas al llegar ataviada con un espectacular catsuit rosa de la marca de lujo Balenciaga. Completó su look con una capa de volantes que simuló la forma de las plumas y, como en sus últimos looks, sus zapatos estaban unidos al traje.

Kardashian, de 40 años, presumió su figura de reloj de arena y abdomen plano. Aumentó el glamour con aretes enormes de aplicaciones brillantes y deslumbró.

Lució su belleza con un maquillaje impecable, compuesto por base contouring, rubor durazno, labial nude, cejas perfectamente delineadas y amplias pestañas negras.

Foto: Grosby Group

Kim Kardashian debutó en Saturday Night Live con un monólogo hilarante en el que hizo bromas sobre toda su familia.

Otro de sus momentos estelares fue cuando hizo un roast a Corey Gamble, novio de su madre Kris Jenner:

“Lo único de lo que realmente estoy orgullosa es de que nadie me pueda llamar cazafortunas. Sinceramente, no sé cómo te conviertes en uno. Así que se lo pregunté al novio de mi madre, Corey”.

Ni Cailtyn Jenner, padre de sus hermanas Kylie y Kendall, escapó:

“Recuerden, soy una Kim, no una Karen. Y, sinceramente, con todos los nombres que empiezan con ‘K’, es realmente increíble que mi madre no eligiera ‘Karen’. Quiero decir, de alguna forma lo sabía. No sé cómo vio venir eso y no lo de Caitlyn”.