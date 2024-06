Kim Kardashian siempre sabe cómo imponer moda. La celebridad fue captada por paparazzis mientras salía a cenar en Beverly Hills, California, el miércoles por la noche.

Bajó de su Cybertruck y deslumbró ante los fotógrafos al usar un bikini top de impacto en color negro. Combinó la prenda con un falda de tubo y botas largas a juego. Para aumentar el glamour, llevó un abrigo pesado.

La estrella de redes sociales presumió su belleza con un maquillaje de acabado natural, compuesto por gloss, labial nude, rubor y cejas remarcadas.

Photo © 2024 Splash News/The Grosby Group EXCLUSIVE Beverly Hills, CA Kim Kardashian stuns in small bra top and jacket while out to dinner in Beverly Hills. *** Kim Kardashian deslumbra con top de sujetador pequeño y chaqueta mientras sale a cenar en Beverly Hills. Pictured: Kim Kardashian