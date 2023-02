Kim Kardashian y Kylie Jenner demostraron que nadie lleva mejor los leggings que ellas. Las hermanas captaron las miradas al usar estas prendas en las calles de Calabasas, California.

Las estrellas de redes sociales de 37 y 20 años, respectivamente, hicieron alarde de su figura en lo que parecía ser una sesión fotográfica de Yeezy, marca de ropa de Kanye West, esposo de Kim Kardashian.

Kylie Jenner lució su espectacular figura ataviada en leggings grises y botines del mismo color. También usó una playera gris sin mangas, gafas de sol reflejantes y una pequeña bolsa azul.

Kim Kardashian presumió sus curvas al vestir leggings y playera en color verde militar. Completó su estilo con botines azules y gafas de espejo. Dejó su cabello suelto y usó un tono de labial nude.

Kim Kardashian y Kylie Jenner lucen figura de infarto en leggings

Más tarde, las protagonistas del reality show Keeping up With The Kardashians realizaron cambios de vestuario y posaron para las cámaras en un vehículo deportivo vintage.

A cuatro meses de haber dado a luz, Kylie Jenner luce una figura esbelta. En marzo, Jenner reveló que ganó 40 libras durante el embarazo, pero estaba dispuesta a recuperar su figura.

Una fuente le dijo a la revista People que “está súper decidida a regresar a su cuerpo anterior al embarazo". "Kylie quiere ser una mamá joven y ardiente. Se está asegurando de que eso suceda", señaló.

Tal parece que las rutinas de ejercicio y el plan de alimentación van de maravilla, pues sus seguidores consideran que luce “más bella que antes”.

Kim Kardashian también ha trabajado en su cuerpo. Durante todo un año realizó ejercicio cardiovascular y de fuerza para lucir increíble en la Gala del Met.

También adoptó un régimen alimenticio que compartió en su sitio web: "He sido muy estricta con mi dieta, últimamente. Cuando compro en el supermercado, me llevo proteína magra, carbohidratos, frutas y verduras, pero tampoco renuncio a los antojos”, dice.

