Kourtney Kardashian lleva a la piscina bikini 'imposible' rojo

La socialité Kourtney Kardashian demostró que no tiene nada que envidiar a sus hermanas al modelar frente a la cámara.

Deslumbró al posar en la piscina ataviada con un bikini imposible en color rojo. La estrella se sumergió en el agua y salió empapada para mostrar el pequeño traje de baño con escote abierto al centro.

Kourtney Kardashian, de 41 años, presumió su figura tonificada por el ejercicio y dejó sin maquillaje su rostro para lucir su belleza al natural. Sumó más de 3 millones de reacciones en cada fotografía que compartió.

Toda la familia Kardashian viajó las Islas Turcas y Caicos para celebrar el tercer cumpleaños de Stori Webster, hija de la empresaria Kylie Jenner y el rapero Travis Scoot.

Durante su escapada, Kourtney no perdió la oportunidad de fotografiarse junto a sus hermanas y junto a Kim Kardashian protagonizó una foto para el recuerdo.

Más tarde presumió su figura curvilínea al usar un traje de baño negro de látex que combinó con lentes de sol y una gorra a juego.

Las fotos de Kourtney Kardashian salen a luz en medio de rumores que señalan que mantiene un romance con Travis Barker, baterista de la banda Blink-182.

“Han estado saliendo durante un mes o dos. Han sido amigos durante mucho tiempo, pero se ha vuelto romántico. A Travis le ha gustado desde hace tiempo”, dijo una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Kourtney tiene tres hijos con su expareja Scott Disick, con quien tuvo un romance intermitente desde 2006 hasta 2015. Desde entonces, sus citas han incluido a Younes Bendjima, 14 años menor que ella, y Luka Sabbat, un modelo de 23 años.

No obstante, en un nuevo tráiler de la última temporada de Keeping Up With The Kardashians, Kendall Jenner dijo que Kourtney y Scott “definitivamente están hechos el uno para el otro”.

Kourtney Kardashian envió un mensaje body positive a sus seguidores, después de que un usuario escribiera que aumentó de peso durante el aislamiento y otros especularan un embarazo.

“Me di cuenta de que alguien dejó un comentario el otro día, diciendo que estaba embarazada, embarazada, embarazada. Esta es la forma de mi cuerpo, definitivamente he ganado algunas libras durante este tiempo de cuarentena. Amo mi cuerpo y estoy orgullosa de mi figura”.

“No creo que parezca embarazada. Todos tenemos una forma diferente y ese es mi cuerpo y estoy orgullosa de ello. Entonces, así es como respondo a los comentarios negativos. No siempre es fácil, a veces puedo ser más sarcástica. Pero creo que 'matarlos con amabilidad' es mi lema.Traten de no dejar que esos comentarios les afecten, y si lo hacen, simplemente no miren los comentarios. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente procuren su salud mental”, agregó.

