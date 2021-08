Kourtney Kardashian luce bikini de lujo abrazada de Travis Barker

La celebridad Kourtney Kardashian está de viaje en Portofino, Italia, junto a su ya inseparable novio Travis Barker, baterista de la banda Blink-182.

Para presumir su amor, Kardashian subió a su cuenta de Instagram una fotografía donde se abrazan y besan apasionadamente a bordo de un yate, con el mar como fondo.

La fundadora de Poosh lució un diminuto bikini negro de la colección Gucci que incluyó el emblema “GG” cubierto de brillantes en la parte posterior. Dejó suelta su cabellera corta y presumió su silueta.

Travis Barker lució su torso sin camisa dejando a la vista los tatuajes que cubren su cuerpo de la cabeza a los pies. Usó lentes de sol y un traje de baño negro.

Kourtney subtituló la fotografía con el cariñoso mensaje: “¡Eso es Amore!”.

Hace apenas dos semanas, viajó a las paradisíacas playas de Cabo San Lucas acompañada de su novio Travis Barker, su madre Kris Jenner y la pareja de esta última, Corey Gamble.

Barker, baterista de la banda Blink-182, agradeció a Kourtney su apoyo para que finalmente venciera su miedo de subir a un avión. El músico volvió a volar casi 13 años después de sobrevivir a un accidente de avión que cobró la vida de cuatro personas.

El accidente aéreo ocurrió el 19 de septiembre de 2008, cuando Travis abordó un jet privado en Carolina del Sur para regresar a Los Ángeles después de un concierto. Fue uno de los dos sobrevivientes.

Travis Barker publicó una fotografía donde carga a Kourtney Kardashian junto a un jet privado y la subtituló: “Contigo todo es posible”. Como reacción, ella comentó: “Cualquier cosa y todo contigo”.

Ahora recorren la costa de Amalfi.

Una fuente dijo al medio The Sun que las cosas entre Kourtney Kardashian y Travis Barker van tan bien que ya se plantean vivir juntos. No obstante, aún no saben cómo hacer que sus hijos se acoplen al plan.

“En este momento, Kourtney y Travis viven a minutos de distancia el uno del otro, pero quieren mudarse juntos para comenzar un nuevo capítulo, y eso significa que todos sus hijos también deben participar en el plan”, dijo el testigo.

Sin embargo, la exesposa de Travis, Shanna Moakler, no quiere que sus hijos, Landon, de 17 años, y Alabama, de 15, se muden allí.

“Kourt quiere que Travis sea el padrastro de sus hijos y ella para los de él (todos sus hijos están construyendo relaciones), pero su ex está teniendo dificultades con los planes de combinarse para formar un hogar. Aparentemente, Shanna no cree que sea bueno para sus hijos tener que mudarse con Kourtney”, agregó.

Kourtney Kardashian comparte tres hijos con su expareja, Scott Disick: Mason, de 11, Penelope, de ocho y Reign, de seis. Barker tiene a su hijastra Atiana, de 21, Alabama, de 15, y Landon de 17, con su exesposa, Shanna Moakler.