Kourtney Kardashian luce su falda más arriesgada junto a Travis Barker

La celebridad Kourtney Kardashian y su novio Travis Barker, baterista de la banda Blink-182, disfrutan de un viaje por la costa de Italia y están más cariñosos que nunca.

La pareja fue captada por paparazzis mientras recorrían en bote las aguas de Portofino. No se quitaron las manos de encima y dieron una exhibición amorosa frente a las cámaras que incluyó abrazos y besos.

Kourtney Kardashian, de 42 años de edad, lució su falda más pequeña y arriesgada. Sumó un top de manga larga en tonos verdes y llevó un bikini debajo. Completó su look de playa con lentes de sol, aretes brillantes y una bolsa de cadenas.

Foto: Grosby Group

Travis Barker, de 45 años, usó una camiseta amarilla y traje de baño negro. Usó lentes de sol y mostró los tatuajes que tiene desde la cabeza hasta los pies. Disfrutaron de un helado, pasearon por la playa y nadaron juntos en el mar.

La socialité ha lucido los atuendos más arriesgados y extravagantes en su viaje por Italia. A su cuenta de Instagram subió fotografías donde usa un vestido largo y transparente de Dolce & Gabbana. El diseño tiene motivos florales y debajo usa lencería negra. Aumentó el glamour con sandalias de tacón.

Para el desfile de moda de Dolce & Gabbana en Venecia llevó una minifalda floral roja y una blusa de escote mientras Travis Barker vistió una camiseta negra y pantalones a rayas.

Barker, baterista de la banda Blink-182, agradeció a Kourtney su apoyo para que finalmente venciera su miedo de subir a un avión. El músico volvió a volar casi 13 años después de sobrevivir a un accidente de avión que cobró la vida de cuatro personas.

El accidente aéreo ocurrió el 19 de septiembre de 2008, cuando Travis abordó un jet privado en Carolina del Sur para regresar a Los Ángeles después de un concierto. Fue uno de los dos sobrevivientes.

Travis Barker publicó una fotografía donde carga a Kourtney Kardashian junto a un jet privado y la subtituló: “Contigo todo es posible”. Como reacción, ella comentó: “Cualquier cosa y todo contigo”.

Una fuente dijo al medio The Sun que las cosas entre Kourtney Kardashian y Travis Barker van tan bien que ya se plantean vivir juntos. No obstante, aún no saben cómo hacer que sus hijos se acoplen al plan.

“En este momento, Kourtney y Travis viven a minutos de distancia el uno del otro, pero quieren mudarse juntos para comenzar un nuevo capítulo, y eso significa que todos sus hijos también deben participar en el plan”, dijo el testigo

Mira las fotos de Kourtney Kardashian en la galería superior.