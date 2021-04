La socialité Kourtney Kardashian está saliendo con Travis Barker, baterista de la banda Blink-182 y este lunes hizo una publicación más sobre sus momentos juntos.

La empresaria posó para una fotografía sentada sobre los brazos de su novio ataviada con un arriesgado bikini nude y una pañoleta sobre la cabeza.

Enmarcado por un paisaje desértico, Travis Barker usó bermudas negras y lentes de sol. Presumió su piel como lienzo de decenas de tatuajes.

“Just like heaven”, tituló Kourtney Kardashian la publicación y sumó casi 5 millones de reacciones.

La pareja posó en el exclusivo resort Amangiri en Canyon Point, Utah. El alquiler de dos habitaciones en este lugar cuesta $12,000 dólares por noche.

Juntos recorren algunos de los puntos más impresionantes de Estados Unidos y presumen que su relación avanza rápido. Travis ya se tatuó el nombre Kourtney, según revelaron en Instagram.

Una fuente dijo a E! News que Travis “adora” a Kourtney y hace que cada día sea especial. En su cumpleaños 42 la llenó de rosas blancas y regalos.

Travis Barker y Kourtney Kardashian confirmaron su romance a principios de este año y desde entonces han sido inseparables.

Ella comparte tres hijos con su expareja, Scott Disick: Mason, de 11, Penelope, de ocho y Reign, de seis. Barker tiene a su hijastra Atiana, de 21, Alabama, de 15, y Landon de 17, con su exesposa, Shanna Moakler.

Kourtney Kardashian envió un mensaje body positive a sus seguidores, después de que un usuario escribiera que aumentó de peso durante el aislamiento y otros especularan un embarazo.

“Me di cuenta de que alguien dejó un comentario el otro día, diciendo que estaba embarazada, embarazada, embarazada. Esta es la forma de mi cuerpo, definitivamente he ganado algunas libras durante este tiempo de cuarentena. Amo mi cuerpo y estoy orgullosa de mi figura”.

“No creo que parezca embarazada. Todos tenemos una forma diferente y ese es mi cuerpo y estoy orgullosa de ello. Entonces, así es como respondo a los comentarios negativos. No siempre es fácil, a veces puedo ser más sarcástica. Pero creo que 'matarlos con amabilidad' es mi lema.Traten de no dejar que esos comentarios les afecten, y si lo hacen, simplemente no miren los comentarios. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente procuren su salud mental”, agregó.