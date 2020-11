Kourtney Kardashian se luce con atuendo braless y falda de raja

Kourtney Kardashian dejó claro en una publicación de redes sociales que los looks elegantes y sofisticados son su especialidad cuando quiere lucir glamorosa sin importar en dónde esté parada.

La celebridad de 41 años recurrió a su cuenta de Instagram para compartir una serie de fotografías tomadas dentro de su lujoso y abastecido vestidor ataviada con un atrevido conjunto negro.

El outfit constó de un blazer de corte asimétrico en la parte inferior, con hombreras cuadradas y mangas largas que lució al estilo braless.

Presumió sus piernas tonificadas con una falda de tipo lápiz que presentó una abertura hasta los muslos.

Añadió guantes de malla negra y medias del mismo material, pero con franjas de costura por el frente.

Remató el atuendo con su cabellera oscura peinada en mechones lacios divididos por la mitad y su rostro definido por maquillaje en tonos bronceados: labial nude, sombras marrones, blush y su característico contouring.

En las fotografías se mostró alegre mientras posaba para la cámara y platicaba con sus acompañantes que también se probaban ropa.

“No está bien”, escribió en el pie de foto con más de 1.3 millones de reacciones obtenidas al instante.

Sus recientes actividades en Instagram se producen después de que su exnovio y padre de sus tres hijos, Scott Disick, atrajo la atención mediática tras ser vinculado sentimentalmente con la actriz y modelo Amelia Hamlin de 19 años.

En los últimos días la aparente nueva pareja fue vista en restaurantes de lujo de Malibú y en las playas de Santa Bárbara disfrutando de paseos y ratos a solas.

Si bien ninguna de las dos celebridades se han pronunciado al respecto de forma oficial, las fotografías y los rumores de noviazgo rompieron con la ilusión de los fanáticos que creyeron que Scott y Kourtney retomarían la relación que dejaron en 2015 una vez que éste superara a su exnovia, Sofia Richie, con quien rompió en mayo pasado.

Y es que durante sus recientes vacaciones a Tahití, la estrella de Keeping Up With the Kardashians de 41 años y el empresario y socialité de 37 se fotografiaron juntos en la playa mientras montaban bicicleta y se mostraron amigables y cariñosos en otras publicaciones hechas en Instagram.

Asimismo, se han mantenido cercanos y en términos íntimos debido a sus tres hijos, Mason (11 años), Penélope (8) y Reign (6).

Mira las mejores fotos de Kourtney Kardashian en la galería superior.

