Kourtney Kardashian se luce con bodysuit negro en Instagram

La empresaria Kourtney Kardashian hizo alarde de su belleza en Instagram luego de revelar lo que sintió cuando su hermana Kim la llamó la “menos interesante de ver” de todas las integrantes del clan.

La modelo de 41 años de edad compartió una selfie en la que utilizó un bodysuit negro, con escote cuadrado, con el que delineó su silueta curvilínea y dejó ver sus piernas tonificadas.

Kourtney completó su look con una gorra negra con letras blancas y le dio un toque de elegancia con un lujoso collar plateado.



La hermana de Kim Kardashian posó en la habitación de su residenciacon el rostro libre de maquillaje, mientras su largo cabello negro caía sobre uno de sus hombros.

La socialité aprovechó la publicación para promocionar los 17 nuevos productos que llegaron el miércoles a su tienda en línea Poosh.

Kourtney Kardashian por fin reveló lo que ocurrió en uno de los episodios más recordados del reality Keeping Up with the Kardashians. La modelo afirmó que lloró cuando Kim dijo en 2918 que era la “menos interesante de ver”.

“¿Por qué alguien de mi familia diría algo así”, contó en un video que filmó junto a su hermana menor Kylie Jenner.

Kourtney aseguró que contactó a su hermana en cuanto las personas le hablaron para contarle sobre sus declaraciones. Kim Kardashian tuvo dificultades para recordar lo que había dicho, pero la fundadora de Poosh ya estaba herida.

“Fue un golpe bajo”, declaró la expareja de Scott Disick en el video en YouTube.

