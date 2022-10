Kourtney Kardashian se une a la tendencia Barbiecore con catsuit transparente

Kourtney Kardashian consintió a sus millones de seguidores en redes sociales al compartir una fotografía haciendo alarde de su figura de impacto bajo la tendencia Barbiecore.

Posó recostada sobre una plataforma circular ataviada con un catsuit de color hot pink transparente, hecho con malla nude y encaje, así como tela satinada en las mangas largas que se lucieron a su vez como guantes.

El look contó con cuello de tortuga, un diseño de cinturón hecho con el mismo encaje y espalda cubierta con satén hasta la cintura.

Sumó un par de botas negras de tacón de aguja extralargas, así como múltiples pinzas de mariposas en su cabello peinado en dos colas de caballo. Con dicho estilo canalizó una de las tendencias de la moda Y2K, es decir, de inicios de la década de los dos mil.

Presumió su belleza destacada con una capa de maquillaje en tonos bronceados, con labial nude, colorete durazno, sombras oscuras en los párpados y largas pestañas con rímel negro.

La fotografía pertenece a la sesión que realizó para la campaña publicitaria de la marca de vitaminas fundada por ella misma, Lemme.

En el pie de publicación invitó a sus fanáticos a unirse a ella en el lanzamiento de los productos del cuidado de la salud, formulados y supervisados clínicamente.

En anteriores publicaciones de Instagram ya había hecho adelantos de su nueva marca con varias sesiones fotográficas lideradas por ella.

Además de llamar la atención por su nuevo negocio, Kourtney ha estado bajo los reflectores luego de revelar que ella y su esposo, Travis Barker, viven en casas separadas a pesar de haber celebrado una boda formal en Italia durante el verano y compartir sus días juntos casi por completo.

La socialité dijo que el rockero, de 46 años, y ella viven en sus respectivas casas con sus respectivos hijos y que ella todavía duerme con su hija Penélope, de 10 años.

En una entrevista al podcast Not Skinny, But Not Fat de Dear Media, Kourtney reveló que llegó al acuerdo de vivir por separado por el bien de sus hijos, que tienen el derecho de sentirse cómodos viviendo en la misma casa en la que han vivido toda su vida en lugar de mudarse y adaptarse a un nuevo entorno.

“Queremos que nuestros hijos también se sientan realmente cómodos y que ambos hayan vivido en sus casas toda su vida en su mayor parte”.

Por lo general, la pareja pasa todo el día junta debido a que viven uno frente al otro en la misma calle y que sólo duermen separados y conviven con sus familias en privado cada uno.

Asimismo, habló sobre los nuevos episodios de The Kardashians y de la participación de su exnovio, Scott Disick.

En la primera temporada del reality, Kourtney abordó su relación con el padre de sus hijos y la forma en que éste estaba llevando la feliz relación de Kourtney con Travis.

Cuando se le preguntó a la estrella de la realidad si Scott continuaría apareciendo en el programa, la empresaria dijo: “Literalmente no lo sé”.

Al parecer el mal humor y desacuerdo de Scott contra Travis crearon relaciones tensas con los miembros de la familia.

En la entrevista Kourt se quejó de los productores por haberse enfocado a Disick y sus comportamientos en lugar de enfocarse en su felicidad y en la relación que estaba construyendo con el baterista.

“Me molestó que eligieron tomar mi cuento de hadas e incluir esa parte. Y luego, simplemente me molestó, como, estas personas en cualquier lugar, como, eligiendo cuál es mi historia”.

