Kourtney Kardashian y el atuendo braless que lució en Beverly Hills

La socialité Kourtney Kardashian fue captada por paparazzis mientras daba un paseo por Beverly Hills, acompañada de su novio Travis Barker.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 42 años, hizo alarde de su abdomen torneado al usar un crop top blanco al estilo braless.

Completó su look con pantalones cargo verde militar, tenis converse y lentes de sol. Dejó suelta su cabellera ligeramente ondulada.

Foto: Grosby Group

Travis, de 45 años, usó un camiseta sin mangas para mostrar sus tatuajes, pantalones negros, gorro azul y una polaina en el cuello.

Kourtney está totalmente enamorada del baterista, pero su romance causó tensión entre su famosa familia. En un adelanto de Keeping Up With The Kardashians, Khloé se queja de que Kourtney no está dispuesta a dar detalles de su relación para nutrir la última temporada.

“Kim y yo hemos tenido esta conversación muy abiertamente. Sentimos que hemos dado mucho y sentimos que otros no han cumplido con su parte del trato también. Si otras personas están pasando por cosas y eligen no compartirlas, es injusto”, señaló.

La mayor de las Kardashian ya salía con Travis durante la última temporada, pero él nunca apareció en el reality.

“No estoy diciendo que lo pongan, pero Kourtney ni siquiera nos dejó mencionar [a Travis], aunque había fotos de paparazzi. Estábamos frustrados porque ni siquiera podíamos hablar de lo que estaba haciendo Kourtney”, agregó Khloé.

Una fuente dijo a E! News que Travis “adora” a Kourtney y hace que cada día sea especial. En su cumpleaños 42 la llenó de rosas blancas y regalos.

“Está muy interesado en ella y esperó mucho tiempo para poder demostrarle lo mucho que le importa. Quiere pasar todo su tiempo con ella y constantemente le dice cuánto la ama”, dijo la fuente.

Travis Barker y Kourtney Kardashian confirmaron su romance a principios de este año y desde entonces han sido inseparables.

Ella comparte tres hijos con su expareja, Scott Disick: Mason, de 11, Penelope, de ocho y Reign, de seis. Barker tiene a su hijastra Atiana, de 21, Alabama, de 15, y Landon de 17, con su exesposa, Shanna Moakler.

No obstante, Shanna Moakler acusó a Kourtney y a las Kardashian de destruir su familia, pues no puede ver a sus hijos.