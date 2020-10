Kourtney Kardashian y su amiga arrasan con tendencia 'sin pantalón'

La celebridad Kourtney Kardashian fue captada por paparazzis mientras destilaba glamour en las calles de la Gran Manzana.

Dio un paseo por Nueva York con su mejor amiga, la influencer Addison Rae. Ambas arrasaron al lucir la tendencia “sin pantalón”.

Kourtney, de 41 años, deslumbró ataviada con un abrigo azul de estampado tie dye, botas negras, lentes de sol, un pequeño bolso a juego y cabellera alaciada.

Foto: Grosby Group

Addison copió el look, pero el color de su abrigo fue beige. Le dio un giro con un esmalte de uñas rosa neón y también usó gafas para enaltecer su estilo.

Más tarde, la pareja fue vista en el club social privado Zero Bond. A través de su cuenta de Instagram, Kourtney compartió instantáneas de la noche, donde posó sobre pilas de periódicos usando un minivestido de la diseñadora Jill Sander que presentaba un patrón de mármol y que está a la venta por $555 dólares.

Kardashian lució unas botas altas de gamuza diseñadas por su cuñado Kanye West para su línea de ropa Yeezy. Combinó su estilo con un maquillaje impecable, compuesto por base, blush cobrizo y labial nude.

Addison, famosa en TikTok, celebró su cumpleaños número 20 ataviada con un corsé verde Dolce & Gabbana. Estuvieron acompañadas por sus amigos Simon Huck, Phil Riportella y Stacey Bendet, CEO de Alice & Olivia.

Hace unas semanas, Kourtney Kardashian envió un mensaje body positive a sus seguidores, después de que un usuario escribiera que aumentó de peso durante el aislamiento y otros especularan un embarazo.

“Me di cuenta de que alguien dejó un comentario el otro día, diciendo que estaba embarazada, embarazada, embarazada. Esta es la forma de mi cuerpo, definitivamente he ganado algunas libras durante este tiempo de cuarentena. Amo mi cuerpo y estoy orgullosa de mi figura”.

“No creo que parezca embarazada. Todos tenemos una forma diferente y ese es mi cuerpo y estoy orgullosa de ello. Entonces, así es como respondo a los comentarios negativos. No siempre es fácil, a veces puedo ser más sarcástica. Pero creo que 'matarlos con amabilidad' es mi lema.Traten de no dejar que esos comentarios les afecten, y si lo hacen, simplemente no miren los comentarios. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero realmente procuren su salud mental”, agregó.

A finales de marzo, Kourtney confirmó su salida del reality show que catapultó a su familia a la fama: Keeping Up With The Kardashians. Dijo que ya no le “hacía feliz” mostrar su vida frente a las cámaras.

Anunció su decisión luego de ver el capítulo donde sostiene una fuerte pelea verbal y física con su hermana Kim, donde también estuvieron involucradas Khloé y Kendall. Más tarde, se anunció que el reality terminará con una última temporada en 2021.

No obstante, Kourtney Kardashian continúa dando un vistazo a su vida privada a través de sus redes sociales y en su página de estilo de vida, Poosh. Mira sus mejores fotos dando clic a este enlace.