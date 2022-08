Kylie Jenner cumple 25 años: así se ha transformado su rostro y estilo

Kylie Jenner es la menor de las hermanas Kardashian Jenner y es una de las más exitosas en el ámbito empresarial, gracias a su marca de maquillaje.

La modelo tenía tan sólo 10 años de edad cuando comenzó a participar en el reality Keeping Up with the Kardashian, junto a sus padres Kris y Bruce Jenner, así como con sus hermanos.

Gracias al programa de televisión se pudo ver el crecimiento de la joven empresaria y del resto de sus hermanas.

Se calcula que la fortuna actual de la socialité de 25 años es de 900 millones de dólares, principalmente por los ingresos que obtiene Kylie Cosmetics, la marca de maquillaje que lanzó cuando era adolescente.

Además, Jenner tiene 365 millones de seguidores en Instagram, con lo que supera al resto de sus hermanas.

Actualmente también tiene dos hijos con el rapero Travis Scott, con quien comenzó a salir en 2017.

A lo largo de sus años en la industria del entretenimiento, Kylie Jenner ha pasado por diversos cambios de imagen y estos han sido los más destacados:

En 2007, la menor del clan era una niña traviesa que aprovechaba cada momento para divertirse y jugar bromas a su familia.

En 2011 debutó como modelo en la Semana de la Moda de Nueva York, en la pasarela de la diseñadora Abbey Dawn. Su rostro era todavía infantil, pero comenzaba a maquillarse y a teñir su cabello.

Kylie Jenner walked for Abbey Dawn - September 10th dressnyaaaa u,u pic.twitter.com/q8wtCTOu — Av Lavigne Indonesia (@AvrilLavigneIDN) September 11, 2012

En 2013, Kylie Jenner comenzaba a encaminar su estilo hacia los tonos rosados para el maquillaje y con ropa más rockera. En ese mismo año lanzó su primera línea de ropa junto a su hermana Kendall. En esta época también mantuvo un noviazgo con Jaden, el hijo de Will Smith.

Foto: AP

En 2014 comenzaron los rumores de cirugías plásticas, ya que el rostro de la socialité lució varios cambios, principalmente en los labios, que lucían más gruesos.

Foto: AP

En 2015 comenzó a salir con el rapero Tyga, quien es ocho años mayor que ella. En este año siguieron las especulaciones de las cirugías estéticas, pues los labios de Kylie tenían más volumen, el mentón más afilado y ahora lucía una figura curvilínea que no tenía años atrás. También comenzó a usar ropa más ajustada y con escotes pronunciados.

Meses después aceptó que se había rellenado los labios, pues era una de sus mayores inseguridades.

Foto: AP

En 2016, el rostro de la modelo mostraba sus ojos más abiertos, su nariz más afilada y sus pómulos más marcados. En este año también comenzó a experimentar con el tono rubio platinado en su cabello.

Foto: AP

Los cambios en la imagen y el rostro de Kylie Jenner han continuado a lo largo de los años, pero en 2019, la socialité negó haberse reconstruido la cara y haberse operado el cuerpo. La modelo asegura que todo es natural, sólo que usa varios trucos de maquillaje para lograr su espectacular apariencia.