Kylie Jenner deja la lencería a la vista con catsuit transparente de lujo

Kylie Jenner asistió a la inauguración de la exposición Mugler Couturissime en Nueva York y, como es costumbre, compartió algunos detalles en sus redes sociales para mantener a sus fanáticos al día.

En Instagram compartió un carrete modelando un exclusivo y lujoso atuendo de la misma marca, con el que dejó poco a la imaginación por su estilo transparente y ajustado.

La empresaria, de 25 años, hizo alarde de su figura de impacto y vientre plano con un catsuit de malla negra con bordados asimétricos que emuló a unas enredaderas. La prenda presentó mangas largas y cuello de tortuga.

El diseño atrevido dejó a la vista la roma interior de la joven: un bikini tipo thong negro. Al parecer iba en topless. Una enorme capa blanca vintage con detalles negros le ayudó a cubrir el frente.

Sumó zapatillas de tacón de aguja, pendientes circulares de diamantes y una manicura nude.

Su look pareció estar centrado en la estética gótica de Maléfica, ya que su peinado presentó crepés enrollados sobre la cabeza con mechones quebrados y un flequillo de la década de los 40.

Presumió su belleza resaltada con labios vino con delineador marrón, blush bronceado sobre los pómulos, pestañas postizas remarcadas con mascara y sombras ahumadas en los párpados.

Sus recientes apariciones en público suceden después de que surgieran acusaciones de engaño por parte de su pareja y padre de sus dos hijos, Travis Scott.

Una fuente le dijo a Us Weekly: “Kylie se mantiene fuerte. Hay muchas personas que intentan separarlos, pero saben la verdad sobre su relación y confían en lo que tienen”.

Agregó que el rapero está “100 por ciento presente” para Jenner y sus hijos a pesar de los rumores que los rodean o de las polémicas y que no se deja llevar por las acusaciones.

“Kylie siempre está velando por el mejor interés de sus hijos y no dejaría que algo como las acusaciones de engaño afectaran su vida de manera importante”, añadió el insider.

Hacia finales de octubre, Travis Scott reaccionó a un video en el que una mujer llamada Rojean Kar insinuó que le fue infiel a Jenner con ella. El rapero negó las acusaciones y dijo que no conocía a la mujer.

“Decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo. Todo el mundo te ha visto conmigo. Cuando tenga fotos y videos de ti y de mí, vamos. Vamos señor”, dijo Kar como respuesta a la negación.

Y agregó: “Vamos, engañas a esa perra todas las noches. ¡Toda la maldita ciudad lo ve!”.

