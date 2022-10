Kylie Jenner desata reacciones con diminuto bikini negro en la piscina

Ya terminó el verano, pero la empresaria Kylie Jenner no pierde la oportunidad de lucir en bikini en la piscina de su mansión.

Sumó más de 8 millones de reacciones al subir una fotografía donde deja al descubierto sus curvas al usar un diminuto bikini negro. En ella, la magnate se lleva los brazos a la cabeza para estilizar aún más su silueta.

Kylie Jenner hizo el posteo para promocionar una bebida, pero fue lo que menos notaron los usuarios.

Hottest billionaire alive #KylieJenner in swimming pool in black hot bikini pic.twitter.com/XlSs51IzHH — The Celebrity Spring (@TheCelebritie11) October 18, 2022

La estrella de redes sociales dio a luz a un niño en febrero de este año y aunque ya luce como toda una modelo, ella asegura que no se ha sentido presionada para “redescubrir” su figura después del embarazo.

En un episodio de The Kardashians declaró: “Siento que con tu primer bebé, es un shock ver que tu cuerpo cambia tanto. Esta vez, no me siento así en absoluto. Tal vez mentalmente es más difícil, pero al ver mi cuerpo simplemente confío en el proceso”.

Kylie, de 25 años de edad, también dijo que está mucho menos estresada por su peso y su aspecto, pues ahora se siente agradecida de que su cuerpo y energía femenina hicieron un bebé.

Además, una fuente cercana a la familia afirmó que Kylie Jenner y Travis Scott por fin han encontrado estabilidad en su relación criando a sus hijos.

“Realmente han dominado el estar juntos y ser padres juntos con éxito. Funciona para ellos y solo están viviendo la vida. Lo están haciendo fantástico como padres de dos.Travis está muy involucrado como padre y a Kylie le encanta eso. Él realmente hace que Kylie y su familia sean una prioridad y ella aprecia su dedicación”.

Mientras sus hijos crecen, Kylie Jenner también acrecienta su imperio de maquillaje. Se alió con Warner Bros para lanzar una colección inspirada en Batman. La línea incluye una paleta de polvos compactos, un juego de mini delineador de ojos y un juego de labios.

Las redes sociales son la “revista” donde Kylie Jenner plasma su día a día. Puede obtener miles de impresiones al compartir pruebas de su maquillaje y al modelar diseños exclusivos. Incluso patrocina productos de sus hermanas, como las fajas de Skims, marca de Kim Kardashian.

Kylie Jenner es una de las jóvenes estadounidenses más ricas. La revista Forbes calcula su patrimonio neto en $700 millones de dólares. Lanzó su línea de maquillaje Kylie Cosmetics en 2015 cuando tenía 18 años y sus labiales se agotaron en menos de un minuto debido a la influencia que mantiene en redes sociales.

