La empresaria Kylie Jenner ha desbordado su cuenta de Instagram con atrevidas sesiones en bikini. La estrella de redes sociales presumió su figura de reloj de arena ataviada con un diminuto bikini verde metálico que dejó a la vista su diminuta cintura y vientre plano.

Kylie Jenner, de 26 años, posó en cuclillas sobre la arena y también se recostó para lucir cada centímetro de piel exhibida.

Aunque estaba en la playa, no dejó el glamour y usó un collar de una flor rosa, así como múltiples brazaletes plateados y anillos brillantes. Peinó su cabellera en una coleta alta y posó para la cámara con un maquillaje de apariencia natural.

La influencer, con 400 millones de seguidores, está de vacaciones en una playa de arena cristalina. El tabloide Daily Mail dice que el destino son las Islas Turcas y Caicos en el caribe, donde Kim y Khloé Kardashian también están de vacaciones. Kylie Jenner ha estado acompañada de su mejor amiga, la también socialité Anastasia Karanikolaou.

Durante los últimos días, ha compartido con su audiencia decenas de fotos que muestran sus momentos divertidos en la playa, pero también algunos más relajados.

Sumó más de 5.6 millones de reacciones al posar con un bikini anaranjado casi imposible de llevar. En la imagen, presumió su belleza sobre un balcón y decenas de usuarios cuestionaron cómo puede tener una figura así. Varios sugirieron que Kylie editó su imagen.

Las vacaciones de Kylie Jenner llegan luego de lanzar Sprinter, una bebida preparada de agua mineral, jugo de frutas y vodka. Se vende en una lata y con 100 calorías y marca la inmersión de Kylie Jenner en el negocio de las bebidas alcohólicas. El paquete de 8 latas se vende en $19,99 dólares. Su hermana Kendall ya tiene la marca de tequila 818.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Aunque tiene haters en redes sociales, ella dice que la motivan. En una entrevista con la revista Interview dijo: “Tomo notas y me inspiro. Estoy mucho en línea. También los que odian me alimentan”.