Kylie Jenner ¿embarazada? Fuentes aseguran que va por su segundo bebé

¡Bebé en camino! Medios estadounidenses han afirmado que Kylie Jenner está esperando su segundo bebé con el rapero Travis Scott, padre de la pequeña Stormi.

De acuerdo con los informes, hechos por primera vez por Page Six, la empresaria de 24 años está embarazada por segunda vez.

Varias fuentes exclusivas le dijeron al medio que la intermitente pareja está por darle un hermanito o hermanita a la pequeña de tres años y que Kylie se encuentra en “las primeras etapas” de su nuevo embarazo.

Hasta el momento, la empresaria ni la familia han dado ninguna declaración oficial aunque están “encantados” con la noticia.

Recientemente Caitlyn Jenner levantó las especulaciones sobre el posible embarazo de la empresaria durante un evento de campaña por la gubernatura de California.

La exatleta anunció que estaba esperando otro nieto, pero no especificó cuál de sus hijos estaba en la espera. Después se supo que su hijo Burt Jenner está esperando su tercer bebé con Valerie Patalo.

Durante su visita a The Toy Store en Quincy, California, la celebridad de 71 años dijo que su decimonoveno nieto estaba en camino.

Estas especulaciones tomaron relevancia cuando los fanáticos acudieron a redes sociales a decir que el nuevo embarazo de Kylie era la razón por la que no hubo fotografías de sí misma de su cumpleaños número 24 recientemente celebrado.

“Todos sabemos que Kylie está embarazada, ni siquiera es un secreto en este momento”, dijo un fan en Twitter.

We all know Kylie Jenner is pregnant it’s not even a secret at this point