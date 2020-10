Kylie Jenner ‘enciende’ las redes con mini vestido de lentejuelas

Una vez más Kylie Jenner consintió a sus seguidores de redes sociales con un par de fotografías donde aparece haciendo alarde de su figura de impacto y el glamour que la caracteriza.

En esta ocasión, la celebridad de 23 años recurrió a su cuenta de Instagram para publicar dos imágenes tomadas durante un lujoso viaje a Las Vegas en las cuales aparece modelando un mini vestido color durazno que se ajustó a sus curvas de infarto.

El diseño constó en un pequeño vestido con pronunciado escote, tirantes cruzados por la espalda, largo que apenas rozaba los muslos y tela de lentejuelas brillantes con malla hecho por la casa italiana Versace.

Combinó su outfit con un brazalete plateado a juego con un par de pequeños pendientes de diamantes y un llamativo anillo; agregó un par de tacones de plexiglás con suelas rosadas.

Agregó estilo al llevar su cabello peinado en una cola de caballo alta con mechones ondulados.

Su rostro se vio definido por maquillaje en tonos bronceados y rozados: labial nude, colorete durazno, sombras rosadas sobre los párpados y largas pestañas con rímel negro; remató con una manicura fesca a tono con su ropa.

Las postales fueron tomadas en el interior de un resort de lujo en Las Vegas durante las celebraciones del cumpleaños número 28 de Cardi B.

Según informes de Daily Mail, la empresaria viajó con sus amigas, incluida Stassie Baby y Megan Three Stallion, para festejar a lo grande a la rapera en los casinos de la ciudad, para después seguir con los festejos a bordo del jet privado de Jenner.

También en redes sociales la Cardi presumió el regalo que le dio estrella de Keeping Up With the Kardashians, un bolso Birkin de Hèrmes azul cielo con un precio que se eleva hasta los $500 mil dólares.

La intérprete de WAP agradeció el lujoso gesto de Jenner a través de sus historias de Instagram con la frase “¡Oh, Dios! Gracias @Kyliejenner”

Las recientes actividades en redes sociales de Kylie surgen en medio del drama protagonizado por ella y por su hermana Kendall en uno de los episodios de KUWTK.

En uno de los recientes capítulos, las hermanas tuvieron un altercado que las llevó a los golpes debido a que la empresaria bebió de más después de asistir a un show de drag queens con su familia.

De acuerdo con las imágenes recientemente reveladas, Kendall quería que el chofer la dejara primero en su casa, pero Kylie se negó contestándole de forma burlona, este hecho desató la furia de ambas hasta llegar a los gritos y golpes.

“No pienso volver a dirigirle la palabra a Kylie en mi vida. Yo estoy completamente sobria, así que no me comportaría como una loca. Ella me dio un golpe, y se lo devolví pegándole en la cara. Después se quitó el zapato y me puso el tacón en el cuello”, dijo Kendall en el programa familiar tras el incidente.

