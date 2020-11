Kylie Jenner presume 'abs de acero' con crop top en Instagram

Para Kylie Jenner la pandemia por coronavirus no le ha significado un impedimento para seguir con sus negocios y recientes lanzamientos de productos bajo el sello Kylie Cosmetics.

Claro ejemplo es la nueva colección que se prepara para lanzar a la venta con motivo de Navidad.

En redes sociales, la joven de 23 años publicó un par de fotografías para anunciar su colección navideña inspirada en el personaje de Dr. Seuss en el libro de How The Grinch Stole Christmas.

Posó para las cámaras en medio de una habitación verde con recubiertas peludas y una silla del mismo estilo. Lució ataviada con un lujoso conjunto verde seco que destacó su impresionante figura tonificada y abs de acero.

El outfit, firmado por Balmain, constó de un crop top verde de lentejuelas con voluminosas hombreras, mangas largas escote marcado por un corte bustier; a juego con una falda de raja confeccionada con la misma tela.

La falda presentó detalles drapeados en la cintura de corte alto, similares a los del crop top y el cuello.

La celebridad de Keeping Up With The Kardashians lució su rostro definido por una gruesa capa de maquillaje de la misma colección: labios marrones brillantes, ojos con sombras verdes, pestañas con rimel negro y blush bronceado, incluso las uñas estuvieron combinadas.

“¿Puedes adivinar el tema de mi colección navideña de este año?” escribió en el pie de foto con más de 5.9 millones de likes obtenidos al instante.

Su publicación en Instagram se produce después de que en Twitter su hermana Khloé le contestara a un fanático sobre la fiesta navideña que la familia Kardashian Jenner suele celebrar.

Cuando el usuario le preguntó si la fiesta sería cancelada, la joven empresaria dijo “¡Rezo que no! Creo que obviamente tendrá que ser mucho más pequeña. ¡Y estoy totalmente de acuerdo con eso!”.

En otro tweet Kardashian dijo “¡Pero definitivamente estamos celebrando la Navidad! Sólo tendrá que ser pequeño y seguro. Quizá hagamos pruebas rápidas antes”, agregó “Tenemos que pensar en lo que es más seguro”.

Hace unos días la familia fue criticada en redes sociales por viajar en medio de la pandemia para celebrar el cumpleaños número 40 de Kim y por la fiesta de disfraces que organizó Kendall en Los Ángeles.

Varios fanáticos señalaron al cal como “insensibles” por mostrarse insensibles en medio de la pandemia y por las consecuencias económicas que han dejado los encierros en todo el mundo.

Kylie Jenner es la primera integrante de la familia más famosa de la televisión estadounidense en superar los 200 millones de seguidores tan sólo en Instagram.

